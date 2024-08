Michał Szpak jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych polskich artystów. Uznawany jest za "kolorowego ptaka" estrady, bo zdecydowanie wyróżnia się wizerunkiem na tle innych muzyków. Do nieodłącznych elementów jego image’u zaliczamy oryginalne stylizacje, makijaże i przede wszystkim długie i kręcone włosy, które sięgają pasa. Trudno sobie wyobrazić Michała Szpaka w innym wydaniu, ale już nie trzeba. Choć sam wciąż nosi długie włosy, to błyskawiczną i wirtualną przemianę zafundował mu znany fryzjer gwiazd, Łukasz Urbański.

Michał Szpak w krótkich włosach. Tak mógłby wyglądać

Już od lat Łukasz Urbański zarówno współpracuje z gwiazdami, jak i tylko prezentuje ich wirtualne metamorfozy. Stylista fryzur co jakiś czas chętnie korzysta ze specjalnej aplikacji, przy pomocy której przerabia fryzury gwiazd i pokazuje efekty w social mediach. Przy okazji też zawsze pyta swoich obserwatorów, co sądzą o danej przemianie. Jakiś czas temu pod lupę wziął Michała Szpaka. Nie jest tajemnicą, że już od dawna nikt go nie widział w innej fryzurze niż w długich włosach. Dlatego Łukasz Urbański postanowił pokazać, jak artysta prezentowałby się w krótkich włosach. Trzeba przyznać, że przemiana robi wrażenie.

Łukasz Urbański zrobił też sondę. Okazało się, że tylko 27 proc. obserwujących zagłosowało za długimi włosami Michała Szpaka. Aż 73 proc. wybrało drugą odpowiedź - "Wow, niech skraca". Fani nie mają więc wątpliwości, że wokalista lepiej wyglądałby w krótkiej i nowoczesnej fryzurze.

Michał Szpak naprawdę obetnie swoje włosy? Wiemy, co sądzi o tym pomyśle

Michał Szpak nie ma wątpliwości - nie zamierza skracać włosów. Jakiś czas temu został nawet ambasadorem popularnej marki kosmetyków i podczas konferencji prasowej jasno wyznał, co sądzi o pomyśle skracania włosów. Otwarcie podkreślił, że włosy mają dla niego ogromne znaczenie i choć wiele razy namawiano go do zmiany wizerunku, on nie ma zamiaru poddawać się żadnej metamorfozie. - Ja się czuję ze sobą dobrze. Włosy są moją siłą. Pomagają mi odnaleźć się w świecie. Nigdy w życiu ich nie zetnę - zapewnił Michał Szpak.