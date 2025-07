Wojciech Szczęsny nie jest już piłkarzem FC Barcelony. Mimo że kariera bramkarza zawsze była ogromną częścią jego życia, to nie da się ukryć, że bliscy byli dla niego priorytetem. Mało kto pamięta, że wcześniej partnerką piłkarza była Sandra Dziwiszek. Łączyło ich płomienne uczucie.

Pamiętacie Sandrę Dziwiszek? Była pierwszą ukochaną Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny przez długi czas był związany z Sandrą Dziwiszek. Para miała bardzo publiczną relację i chętnie pokazywała się na oficjalnych wydarzeniach. Co obecnie robi była partnerka piłkarza? Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 50 tys. osób. Dziwiszek znalazła również prawdziwą miłość. Od dłuższego czasu jej ukochanym jest Nicholas Laftifi, kanadyjski kierowca wyścigowy. Mężczyzna od 2020 roku startuje w mistrzostwach świata Formuły 1. Nie da się ukryć, że znany jest również ojciec ukochanego Sandry. Michael Latifi to właściciel marki Sofina Foods i wpływowy biznesmen. Mężczyzna może pochwalić się majątkiem o wysokości prawie 27 miliardów dolarów, czyli nieco ponad 100 miliardów złotych. Jesteście ciekawi, jak dzisiaj wygląda Sandra? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Sandra Dziwiszek i Wojciech Szczęsny poznali się jeszcze w liceum. Ich relacja nie przetrwała

Sandra Dziwiszek i Wojciech Szczęsny poznali się, gdy byli nastolatkami. Już wtedy ich relacja stanęła pod znakiem zapytania. Pierwsze zerwanie zaliczyli w liceum. Później jednak para wróciła do siebie. Oficjalny powrót nastąpił po Mistrzostwach Euro 2012. Wówczas Szczęsny i Dziwiszek zamieszkali razem w Londynie. I tym razem związek nie wypalił. Co ciekawe, dawni zakochani wybrali się razem na ślub Anny i Roberta Lewandowskich.