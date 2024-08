Wystarczyło jedno zdjęcie Viki Gabor, by szambo wybiło. "Wyglądasz na 30 lat!"

Viki Gabor uchodzi za jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w kraju. Mimo że jest jeszcze nastolatką, to na swoim koncie ma już wygraną Eurowizję Junior i program "The Voice Kids". Podobne sukcesy osiągnęła Roksana Węgiel, która jest o dwa lata starsza od 17-letniej Gabor. Z tego powodu młode wokalistki bardzo często są do siebie porównywane. Roxie w przeszłości też musiała mierzyć się z krytycznymi komentarzami na temat jej wyglądu. Gabor, podobnie jak Roxie, szuka swojego stylu i chętnie bawi się wizerunkiem, eksperymentując z fryzurami i wyrazistymi makijażami. Jej nowe zdjęcie wywołało burzę i podzieliło fanów.

Viki Gabor wstawiła to do sieci i się zaczęło. W komentarzach burza

Viki Gabor co jakiś czas pokazuje się fanom w innym wydaniu. Wokalistka przyzwyczaiła obserwatorów do tego, że lubi bawić się wizerunkiem i wprowadzać zmiany. Niedawno zdecydowała się na radykalną metamorfozę i pożegnała brązowe włosy, na rzecz rozjaśnionych pasm. Wcześniej na głowie nosiła burgundowy odcień. Tym razem zamieściła nowy kadr na Instagramie, na którym pozuje w burzy loków i w dopasowanej do ciała białej koszulce. Uwagę zwraca również wyrazisty makijaż - podkreślone konturówką usta, a także mocno wykonturowana twarz, w rozsławionym przez Kim Kardashian stylu. "Co tam u wass" - napisała wokalistka.

Viki Gabor nie przejmuje się hejtem

W komentarzach posypały się uszczypliwości w stronę wokalistki. Część z internautów stwierdziła, że mocny makijaż działa na niekorzyść 17-latki. "Zamiast robić sobie ładny, delikatny rozświetlający makijaż, żeby tylko podkreślić swoją urodę, to niestety robisz sobie krzywdę i postarzasz się o jakieś dziesięć lat", "Nie chcę być niemiła, ale wyglądasz tu jakbyś miała 30 lat, mega cię postarza taki makijaż", "Wyglądasz jak Jennifer Lopez (lat 55)" - można przeczytać. Jedna z fanek artystki zwróciła uwagę na kulturę wypowiedzi i zaapelowała do innych. "I po co te złośliwe komentarze, dziewczyna lubi się malować i dobrze się z tym czuje. Więc każdy niech robi co chce" - podkreśliła.

Viki nie zdecydowała się, by tym razem zareagować, jednak w przeszłości mówiła już o tym, jak radzi sobie z hejtem. Nie ukrywała, że czym innym jest wizerunek sceniczny, a inaczej wygląda jej codzienne życie. "To jest mój wizerunek sceniczny. Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej" - wyjaśniła wokalistka w programie "Obgadane". Więcej zdjęć głośnych metamorfoz Viki Gabor znajdziecie w naszej galerii na górze strony.