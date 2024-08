Klaudia Halejcio wiedzie bajkowe życie u boku Oskara w wartej dziewięć milionów złotych willi. Dom robi ogromne wrażenie. Gwiazda "Złotopolskich" nie rozumie jednak, dlaczego niektórzy jej go zazdroszczą i dają temu wyraz w sieci. Są jednak również fani chętnie pokazywanej przez aktorkę hacjendy.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazuje salon w willi za dziewięć milionów

Klaudia Halejcio pokazała wnętrza domu. Cztery łazienki i dwa baseny

Dom Klaudii Halejcio ma ponad 500 m2. "Ja się nie dziwię, bo to jest spełnienie naszych marzeń. Ten dom jest faktycznie przepiękny. My się tam codziennie czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach, więc on dobrze jakby wzbudza zainteresowanie" - powiedziała Plotkowi swego czasu Klaudia. Ostatnio gwiazda nagrała filmik w swoim stylu, czyli z przymrużeniem oka, na którym pokazała wnętrza domu. Okazało się, że znajdują się tam aż cztery łazienki i dwa baseny - jeden kryty, drugi nie. To, co zwraca uwagę to aż trzy wypasione "kąty" dla dzieci w środku ogromnej willi oraz jeden na zewnątrz - mowa rzecz jasna o zamku ze zjeżdżalniami i innymi atrakcjami w ogrodzie.

Oprócz tego Halejcio może pochwalić się automatycznymi sedesami, sauną, miejscem do gry w siatkówkę, ogromną przestrzenią do spędzania czasu ze znajomymi na zewnątrz, kominkiem, dwoma barkami z alkoholem, domowym kinem, gigantyczną garderobą, dwoma gabinetami - jeden dla nie i jeden dla Oskara, strefą dla gości, prywatną siłownią, pralnią, ogródkiem z domowymi warzywami i gigantycznym garażem, w którym znajduje się seledynowe lamborghini. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Łopatologiczny tour po chacie! Dla tych, co zawsze pytają: gdzie kibel, gdzie kawa, gdzie śpimy. Prościej się nie da! Znacie to uczucie?

- podpisała filmik.

Ukochany Klaudii Halejcio nie wytrzymał. Pokazał rachunki za prąd

Oskar Wojciechowski pokazał ostatnio w mediach społecznościowych rachunek za prąd, który dostarczany jest do wartej dziewięć milionów willi. Nie krył szoku. Okazało się, że za prąd w jego, jak to nazwał "zwykłym domu" wynosi ok. pięciu-sześciu tysięcy miesięcznie. "Chciałam podziękować PGE za tegoroczne podwyżki prądu. Woda w basenie, że tak powiem mega zimna" - wtórowała mu aktorka.