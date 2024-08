Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Zakochani pobrali się 25 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Do ostatniej chwili starali się zachować wszystko w tajemnicy, ale teraz nie zważają już na prywatność i chętnie dzielą się kadrami z tego wyjątkowego dnia. Wiemy już, że Kevin Mglej ukrył w marynarce napis ze ślubną datą. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Wyjątkowe słowa pojawiły się na torcie weselnym zakochanych. Po zdjęcie wypieku i inne kadry z uroczystości zapraszamy do galerii na górze strony.

Zobacz wideo Pierwszy taniec Roksany Węgiel. Jest efekt "wow"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie zapomnieli o religii. Taki napis wybrali

Cukiernia, która przygotowała tort weselny dla Kevina Mgleja i Roksany Węgiel, pochwaliła się efektami swojej pracy. Zakochani postawili na czteropiętrowy wypiek w białym kolorze. Tort został postawiony na przezroczystym podeście, na którym widniały napisy z biblijnej "Pieśni nad pieśniami". "Jak piękna jesteś, przyjaciółko moja" oraz "Mój miły jest mój, a ja jestem jego" - czytamy. Osoby, które śledzą Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja w mediach, nie powinny być zdziwione tym wyborem. Piosenkarka i autor tekstów wielokrotnie powtarzali, że wiara jest dla nich bardzo ważna. -Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe - mówił jakiś czas temu Kevin Mglej w rozmowie z Jastrząb Postem.

Tłumy gwiazd na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Zabrakło Maryli Rodowicz

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaprosili na ślub dużo przyjaciół ze świata show-biznesu. Na weselu bawili się m.in. Maffashion, Michał Danilczuk, Michał Kassin i Aleksandra Nowak. Zabrakło jednak Maryli Rodowicz. Jeszcze przed ślubem piosenkarka wyjawiła powód. - Niestety, nie uda mi się dotrzeć na wesele, nie szykuję więc żadnej kreacji, bo mam w tym dniu koncert, który był wcześniej umówiony i zorganizowany. Ale oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego - skomentowała dla "Faktu". ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel wybrała nie dwie, ale aż trzy ślubne kreacje! Jedna bardzo odważna