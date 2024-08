Jakiś czas temu Barbara Kurdej-Szatan była jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Występowała nie tylko w "M jak miłość", ale współprowadziła również liczne programy rozrywkowe. Widzowie z pewnością kojarzą ją m.in. z "Kocham cię Polsko", "Dance Dance Dance" czy "The Voice". W pewnym momencie lubiana aktorka nagle zniknęła z ekranów publicznego nadawcy. Stalo się to po tym, jak w 2021 roku zamieściła w sieci wpis dotyczący straży granicznej. Wówczas została zwolniona przez Jacka Kurskiego. Obecnie po zmianie władzy na Woronicza po TVP przeszła wielka rewolucja. Wiele dawnych gwiazd stacji, powróciło to do pracy, w tym także Barbara Kurdej-Szatan, która poprowadzi nowy program. Na tym jednak nie koniec rewelacji. Okazuje się, że aktorka już niebawem poprowadzi jesienną ramówkę TVP, co bez wątpienia jest dla niej wielkim wyróżnieniem. Kto będzie jej towarzyszył? Sami zobaczcie.

Barbara Kurdej-Szatan wyróżniona przez TVP. Poprowadzi jesienną ramówkę. To on stanie u jej boku

Barbara Kurdej-Szatan ma przed sobą zdecydowanie dobry czas, ale wiążę się to z tym, że będzie musiała zakasać rękawy i wrócić do pracy na ekranie. Nie dość, że poprowadzi nowy program TVP, to została jeszcze specjalnie uhonorowana przez stację. Ostatnio gruchnęła wieść o tym, że to właśnie ona poprowadzi jesienną ramówkę stacji. Nie da się ukryć, że dla Telewizji Polskiej jest to wyjątkowe i ważne wydarzenie. Nie do wiary, kto będzie jej towarzyszył. Jak przekazał "Fakt" u jej boku zobaczymy Kubę Badacha, męża Aleksandry Kwaśniewskiej. Według dalszych informacji tabloidu współprowadzącą ramówkę będzie także Paulina Chylewska. Zdjęcia dotyczące tematu możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi nowy program w TVP. O czym będzie?

Już niebawem widzowie będą mieli okazję oglądać nowy program "Cudowne lata". To właśnie w nim jako prowadząca pojawi się Barbara Kurdej-Szatan. Głównym założeniem formatu jest starcie drużyn boomerów i milenialsów. Widzowie z pewnością ubawią się po pachy i będą się świetnie bawić przy nowej produkcji. Przypominamy, że premierowy "Cudownych lat" będzie można obejrzeć już 6 września o godzinie 20:50. ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan wróci do "M jak miłość"? Jest odpowiedź.