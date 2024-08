Wiktor Zborowski i Maria Winiarska tworzą związek małżeński od 48 lat. Para pobrała się w kwietniu 1976 roku. Aktorzy zaczęli być razem jednak znacznie wcześniej. Często przekomarzają się na temat tego, kiedy naprawdę zaczęła się ich relacja. "Wiktor twierdzi, że to, co było przed ślubem, się nie liczy. On czci te 44 lata, od kiedy jesteśmy małżeństwem. A ja jednak upieram się, by celebrować 50 lat razem, bo przecież poznaliśmy się w szkole teatralnej i szybko zaczęliśmy ze sobą chodzić" - wyznała aktorka kilka lat temu w rozmowie z "Faktem". Relacja Zborowskiego i Winiarskiej nie należała do najłatwiejszych. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że w ich życiu pojawiła się "trzecia osoba".

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski przez długi czas mieszkali z "trzecią kobietą". Aktorka nie miała nic przeciwko

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski żyli... w trójkącie. Taka plotka pojawiła się w mediach. W ich małżeństwie zagościła pewna kobieta, która mieszkała z parą i przebywała z nią na co dzień. Jak się okazało, Winiarska nie miała nic przeciwko. Chodzi oczywiście o gosposię. Kobieta była niezwykle zżyta z Winiarską i Zborowskim. "Kiedy jeździłam dużo z przedstawieniami, a mąż był po operacji kolana, wiedziałam, że jest zaopiekowany, utulony, kochany, najedzony. W takim trójkącie można żyć!" - mówiła aktorka w rozmowie z "Faktem". Winiarska podkreślała, że pani Ela z chęcią przygotowywała osobne dania dla Wiktora Zborowskiego, a nawet oglądała z nim zawody sportowe z golfa, tenisa i siatkówki. "Teraz jeszcze oglądają siatkówkę, bo pani Ela mówi, że trzeba, skoro w rodzinie jest Andrzej Wrona. I tu też jest lepsza ode mnie, bo zna wszystkich zawodników" - dodała w rozmowie z "Faktem". Spodziewaliście się? Więcej kadrów z Marią Winiarską i Wiktorem Zborowskim możecie szukać w naszej galerii na górze strony.

Maria Winiarska i Zbigniew Zborowski szczerze o małżeństwie. Nie brakuje trudnych chwil

Maria Winiarska i Zbigniew Zborowski niejednokrotnie podkreślali, że są zupełnymi przeciwieństwami. Pomimo tego, oboje twierdzą, że różne spojrzenia na pewne sprawy ich połączyły. "Nasz związek powstał ze skrzyżowania połówki jadalnej śliwki z połówką jadalnej dyni i tak otrzymaliśmy całkowicie niejadalny owoc. Może właśnie dlatego jeszcze nikt inny nas nie pożarł" - wspominał Wiktor Zborowski w jednym z wywiadów. Wierzył, że Maria była dla niego idealną partnerką. Aktorka zdradziła, że jej mąż się nie poddawał. "Ciągle za mną łaził. Dałam mu buziaka, a on zadzwonił i zapytał, co chciałam przez to powiedzieć. W środku zimy specjalnie dla mnie zdobył gałązki bzu" - mówiła Maria Winiarska. Zakochani sformalizowali relację po siedmiu latach. ZOBACZ TEŻ: Maria Winiarska na uroczym zdjęciu. Jest też mama Wrony. "Babcie dostały fioła"