Już niedługo na antenie Polsatu zadebiutuje nowy program randkowy. "Moja mama i twój tata" to format, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. "Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci" - czytamy na stronie stacji. Prowadzącą nowego show została Katarzyna Cichopek. Aktorka pojawiła się na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, podczas którego debatowano na temat programu. Ekspert nie ma wątpliwości. Cichopek wyglądała oszałamiająco. Jej zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan ma radę dla prowadzących śniadaniówki w Polsacie? Wspomniała o Cichopek

Katarzyna Cichopek postawiła na prostotę i dobrze na tym wyszła. Ekspert ocenia

Wygląda na to, że i tym razem aktorka trafiła w punkt ze swoją stylizacją. Co przykuło szczególną uwagę eksperta? - Katarzyna Cichopek wpisała się w obecne trendy - postawiła na klimat boho i wyszła na tym doskonale. Sukienka swoją estetyką nawiązuje do domu mody Chloé i przywodzi na myśl pierwsze jesienne dni. W połączeniu z masywnymi platformami wygląda bardzo stylowo. Świetnym rozwiązaniem okazało się także upięcie włosów - optycznie wydłużyło szyję i nadało sylwetce doskonałych proporcji. Patrząc na Katarzynę Cichopek nie można się do niczego przyczepić - mówił stylista fryzur i modowy ekspert Michał Musiał.

Edward Miszczak zachwycony nową rolą Katarzyny Cichopek. "To jest obłędne"

Tuż po ogłoszeniu nowego formatu w sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Już mi się podoba ten program", "Warto w każdym wieku otworzyć się na miłość" - pisali widzowie Polsatu. Wygląda na to, że entuzjastycznie do randkowego show podchodzi również sam Miszczak. "Mamy bardzo fajny format "Moja mama i twój tata", gdzie dorośli ludzie idą ze sobą na randkę za zgodą swoich dzieci. To jest obłędne. Kasia Cichopek to świetnie prowadzi" - zachwalał nową prowadzącą w wywiadzie z "Super Expressem". Program zadebiutuje na antenie 4 września o godz. 20:10. ZOBACZ TEŻ: Cichopek wynosi pod niebiosa studio "halo tu Polsat". Widzowie sprowadzili ją na ziemię