Aniela Bogusz, to popularna influencerka, którą szersza publiczność może kojarzyć pod pseudonimem Lil Masti. Celebrytka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się swoją codziennością. Ostatnio spełnia się w roli mamy, więc treści, jakie publikuje, zazwyczaj związane są z macierzyństwem. Nie zawsze tak było. Swoją karierę w internecie Lil Masti zaczynała jako "Sexmasterka". Później mocno związała się ze sportem i zaczęła brać udziały we freak figtach. Ostatecznie porzuciła to, by założyć rodzinę. W miniony weekend Lil Masti wraz z mężem obchodziła pierwsze urodziny córki. Z tej okazji para postanowiła wyprawić bajkowe przyjęcie. Internauci znaleźli jednak jeden istotny szczegół, do którego się przyczepili. Chodzi o alkohol.

Lil Masti wyprawiła bajkową imprezę na roczek córki. "Przyjęcie było absolutnie bajeczne"

Jakiś czas temu Lil Masti związała się z Tomaszem Woźniakowskim, który jest przedsiębiorcą. To właśnie u jego boku influencerka ułożyła sobie szczęśliwe życie. W sierpniu ubiegłego roku zakochani powitali na świecie córkę, która otrzymała nietypowe imię - Aria. Kilka miesięcy później para sformalizowała związek i wzięła ślub cywilny.

W miniony weekend małżeństwo miało nie lada powód do świętowania. Dziewczynka obchodziła bowiem swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji Lil Masti wraz z mężem wyprawiła huczne przyjęcie. Efektami, dekoracjami i rodzinnym świętowaniem podzieliła się na Instagramie. Trzeba przyznać, że wszystko zostało zorganizowane na wysokim poziomie. U odbyły się rodziny w plenerze, a małżonkowie zadbali o wszelkie dekoracje, przystawki i wiele atrakcji dla gości, czekała na nich m.in. fotobudka, czy stoisko z alkoholem. Właśnie to nie przypadło do gustu internautom. "Pierwsze urodzinki naszej ukochanej Ariuni! Przyjęcie było absolutnie bajeczne, od kolorowych balonów, przez słodkie smakołyki, po uśmiechy bliskich, którzy przybyli uczcić ten wyjątkowy dzień. Każdy moment był pełen radości i wzruszeń, a nasza mała gwiazda świeciła najjaśniej! To niesamowita pamiątka, którą będziemy wspominać przez lata. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami świętowali! " - napisała rozemocjonowana celebrytka na Instagramie. Po zdjęcia Lil Masti z córką i partnerem zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Lil Masti oberwała od internautów. Poszło o przyjęcie dla córki