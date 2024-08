W Polsacie zaczęła się prawdziwa rewolucja. Nareszcie do oferty programowej dołączono pasmo poranne ze znanymi prowadzącymi. Szczególne poruszenie budzi duet Kurzopków, który doskonale znamy z TVP. Gwiazda "M jak miłość" cieszy się ze zmiany stacji i przede wszystkim z tego, że wraca do prowadzenia śniadaniówki. Co więcej powiedziała na temat nowej pracy?

Katarzyna Cichopek o "halo tu Polsat". Widzowie mówią swoje

- Jestem zachwycona! To jest najnowocześniejsze studio, jakie widziałam na rynku telewizyjnym - przekazała aktorka w rozmowie z Polsatem, kiedy została zapytana o wrażenia dotyczące nowego miejsca zatrudnienia. - Nie wiem, czy widzicie, zwróćmy teraz proszę kamerę ku górze, tam jest wielki ring, czyli takie światło, okrąg, który sprawia, że jesteśmy świetnie oświetleni w każdej części studia. A to znaczy, że możemy działać wszędzie! (...) Naprawdę możecie nas obserwować w każdym miejscu tego studia. Mamy mnóstwo kamer - tylu kamer też nie widziałam - dodała. Co ciekawe, w paśmie porannym Polsatu przewidziano obecność widowni. Mamy pięterko i tam mamy widzów, tam będą siedzieć, więc zapraszamy wszystkich serdecznie do studia. Liczymy na waszą dobrą energię i interakcję, a my odwdzięczymy się pysznymi przekąskami z naszej kuchni, do której będziemy was zapraszać - wyznała. Cichopek jest zachwycona ponadto elementami wystroju studia, jak na przykład obrotową kanapą. Widać, że nie może doczekać się programu. Co na ten temat mówią z kolei internauci? "Super, kibicuję", "Wspaniale, czekam z niecierpliwością" - piszą na TikToku fani Cichopek. Inni z kolei nawiązali do jej przeszłości. "Niedawno tak cudownie było w "PnŚ"", "Tak samo mówiłaś w "Pytanie na śniadanie",

- czytamy. Kadry z nowego studia Polsatu znajdziecie w galerii.

Katarzyna Cichopek oczami koleżanki po fachu. Zmieniła się?

O to, jak aktorka jest postrzegana przez inną prowadzącą z Polsatu, zapytaliśmy podczas konferencji "halo tu Polsat". Paulina Sykut-Jeżyna pracowała już z Cichopek. - Kasia zawsze była fajną, miłą dziewczyną i nigdy nie widziałam jakiejś zmiany w niej. Zawsze otwarcie i miło rozmawiałyśmy, to jest taka osoba, która zupełnie normalnie się zachowuje w relacjach. Jest normalną dziewczyną. Ja zawsze Kasię bardzo lubiłam za to, jaka jest i gdzieś tam spotykałyśmy się przez te lata na różnych galach i zawsze to były bardzo miłe spotkania - przekazała nam.