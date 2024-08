Anna Lewandowska wraz z rodziną mieszka w Barcelonie. Trenerka przeprowadziła się do słonecznej Hiszpanii w 2022 roku, kiedy to Robert Lewandowski podpisał umowę z FC Barceloną, gdzie gra na pozycji środkowego napastnika. Lewa doskonale bawi się w Hiszpanii, gdzie nauczyła się tańczyć bachatę. Ponadto w Hiszpanii prowadzi swoje warsztaty trenerskie. Lewa jednak regularnie odwiedza Polskę, gdzie ma swoje biznesy. To tu zostawiła także rodzinę i przyjaciół. Wygląda jednak na to, że ich nie zaniedbuje. Tylko spójrzcie, jak bawiła się z koleżankami.

Zobacz wideo Tak Anna Lewandowska bawi się z koleżankami

Anna Lewandowska urządziła babski wieczór

Anna Lewandowska przyleciała do Polski z córkami. Na InstaStories pokazała, że po wylądowaniu w kraju zabrała córkę do fryzjera. Później opublikowała obszerną relację z babskiego wieczoru, który zorganizowała, by spotkać się z koleżankami. Wśród gościń znalazły się m.in. Zofia Ślotała, Zofia Zborowska czy Paulina Krupińska. Nie od dziś wiadomo, że panie się ze sobą przyjaźnią. Podczas imprezy humory dopisywały. W pewnym momencie Lewandowska podzieliła się z obserwatorami na Instagramie osobliwym nagraniem (możecie je obejrzeć w górnej części tego artykułu ). Słyszymy na nim, jak Lewa podpuszcza Krupińską. - Dobrze, czy obiecujesz, że mnie jutro pozdrowisz w "Dzień dobry TVN"? - krzyczała roześmiana. W tym momencie w kadrze pojawiła się Zofia Zborowska, która postanowiła pocałować trenerkę w policzek. Lewa była zachwycona i zaczęła się śmiać. W tym momencie zza pleców żony Roberta Lewandowskiego wyszła Paulina Krupińska, która także objęła Annę i pocałowała ją w policzek. - Ale tak czy nie - drążyła temat publicznych pozdrowień Lewandowska. - Ja witam i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie włączają. Jak włączysz jutro "Dzień dobry TVN" o 7.45, to cię pozdrowię - powiedziała dyplomatycznie prezenterka. - Włączę - powiedziała roześmiana Anna.

Paulina Krupinska zdradziła, kiedy poznała Roberta Lewandowskiego

Jakiś czas temu Paulina Krupińska pochwaliła się, że już od lat zna się z Robertem Lewandowskim. Na dowód pokazała archiwalne zdjęcie, które zrobiła sobie z piłkarzem (możecie zobaczyć je TUTAJ). W rozmowie z nami opowiedziała z kolei o znajomości z Anną Lewandowską. - Z Anią znamy się od 2013 roku. Ta relacja miała bardziej intensywne okresy i mniej, ale od trzech lat jesteśmy znów bardzo blisko. Towarzyszymy sobie w różnego rodzaju ważnych dla nas wydarzeniach i momentach w życiu - mówiłą w 2021 roku. Później dodała. - Doceniam ją za to, jaka jest prywatnie. Wy nie znacie jej takiej, jaką ona jest. To jest tak fajna dziewczyna i kiedy zdejmie się z Ani te wszystkie łatki, które jej się przypisuje i popatrzy się na nią ludzkim okiem, ja mam taką możliwość przebywać w nią w prywatnej sferze, to zdecydowanie Ania Lewandowska w dresie, w domu na kanapie jest milion razy fajniejszą dziewczyną niż w mediach - usłyszeliśmy.