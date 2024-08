O ślubie kościelnym Roksany Węgiel mówiono już od dłuższego czasu. W końcu, 25 sierpnia nadszedł dzień, w którym doczekaliśmy się zdjęć z ceremonii. Piosenkarka w pięknej, koronkowej sukni zaprosiła nas na swoje wesele. Początkowo w sieci pojawiło się jedynie kilka kadrów. Później internet dosłownie pękał od kolejnych materiałów z wesela Roksany i Kevina. Na jednym z ujęć możemy zobaczyć, co goście dostali do jedzenia. Jak widać, włoski klimat zobowiązywał. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądało wesele piosenkarki, zajrzyjcie do galerii na górze strony

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądał pierwszy taniec Roksany Węgiel

Włoskie menu na włoskim weselu. Burrata, gnocchi i kasztany

Relację opublikowała Ola Nowak. Influencerka zachwycała się każdym aspektem uroczystości. Szczególnie do gustu przypadło jej jedzenie. Jak możemy zobaczyć, na przystawkę goście dostali słodkie pomidory z burratą. Do wyboru był również tatar z tuńczyka ze świeżym awokado. Sporo dzieje się także w przypadku dań głównych. Zamiast tradycyjnego rosołu zdecydowano się na krem z pieczonych pomidorów z mascarpone, bazylią i pieczonymi ziarnami. Później zaserwowano polędwicę cielęcą z sosem z pieczonej cielęciny, młodymi warzywami i puree marchewkowym. Dla miłośników dań wegetariańskich był stek z kalafiora z dodatkami. Pierwszym daniem gorącym była konfitowana noga z kaczki w sosie figowym z gnocchi buraczanym. Goście mogli wybrać też gnocchi ze słodkich ziemniaków. Podczas drugiej gorącej kolacji zaserwowano m.in. pierś z perliczki, krokieciki ziemniaczane, kasztany i szparagi. Nie zabrakło również słodkości. Na deser gościom podano tort.

Wyjątkowy pierwszy taniec Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Jak wiemy, nastolatka niedawno brała udział w "Tańcu z gwiazdami". W jednym odcinku wystąpiła nawet ze swoim mężem, Kevinem. Roxie zatańczyła wtedy zmysłowe tango z nim i z programowym partnerem, Michałem Kassinem. Oczekiwania co do pierwszego tańca były więc wysokie. Młoda para postawiła na piosenkę Lany Del Rey "Young and Beautiful". Zadbano również o odpowiednią oprawę wizualną. Widać, że zakochani włożyli w układ wiele pracy. Kadry możecie obejrzeć w nagraniu na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Kevin Mglej na ślubie w jasnym garniturze i... bez skarpet. Co na to ekspertka? "Krawiec się nie postarał" [PLOTEK EXCLUSIVE]