Perfekcyjny, śnieżnobiały uśmiech to marzenie wielu osób. Na specjalistyczne zabiegi dentystyczne bardzo często decydują się gwiazdy i nie rzadko zdarza się, że z dnia na dzień prezentują się fanom w zupełnie innym wydaniu. Filip Chajzer, który także zapragnął zainwestować w nowe zęby, podszedł do sprawy nieco inaczej. Prezenter w instagramowym poście otwarcie opowiedział o zmianach.

Internauci podzieleni metamorfozą zębów Filipa Chajzera

Okazuje się, że z zamiarem ingerencji w uśmiech Filip Chajzer nosił się od jakiegoś czasu. Jak przyznał, nowy wizerunek bardzo wpłynął na to, jak sam się ze sobą czuje. "Nigdy nie sądziłem, że to jak czujesz się ze swoim uśmiechem, ma tak kolosalne znaczenie dla samooceny. Uwielbiam się śmiać, to moje w sumie hobby. Nie znoszę złych emocji, zresztą lubienie ich byłoby wbrew logice" - napisał na Instagramie. Prezenter zwrócił się w poście do specjalisty, który wykonał zabieg. "Dlatego dziś doceniam to, jak sześć godzin u ciebie na fotelu wyniosło moje hobby na orbitę. Nie mogę przestać się cieszyć, a o to przecież w życiu chodzi" - dodał Chajzer. Do wpisu prezenter dodał zdjęcia przed i po, na których porównał swój "stary" i "nowy" uśmiech.

Choć wiele osób pogratulowało prezenterowi metamorfozy i zasypało go komplementami, nie zabrakło także głosów od sceptycznych internautów. Niektórzy są zdania, że nowy uśmiech Chajzer jest zbyt biały i wygląda mało naturalnie. Inni z kolei podkreślają, że nie widzieli nigdy żadnych problemów z jego zębami. "Sztucznie wyglądają", "Miałeś swoje ładne, białe zęby, wyglądające na zdrowe, wystarczyło trochę je wyprostować i byłoby idealnie", "Chyba trochę przesadzili z odcieniem bieli" - czytamy w komentarzach.

Specjalistka przestrzega przed wykonywaniem zabiegów w Turcji

Od jakiegoś czasu coraz popularniejszy staje się trend wykonywania zabiegów kosmetycznych w Turcji. Tamtejsze kliniki zachęcają pacjentów dostępnością, a także cenami. Dotyczy to również zabiegów dentystycznych, a w mediach spopularyzowało się nawet pojęcie "tureckich zębów". Dentystka i doktor nauk medycznych Małgorzata Majewska-Paradowska w rozmowie z Plotkiem tłumaczy jednak, że w przypadku zabiegu za granicą niemożliwa staje się dalsza opieka nad pacjentem, która może być niezbędna po jego wykonaniu. - Po zabiegu mogą wystąpić różne, mniejsze i większe komplikacje, jak na przykład rozwiązanie się szwów lub poluzowanie się różnego rodzaju śrub i konstrukcji. Choć są zazwyczaj błahe i łatwe do naprawienia, wymagają natychmiastowego dostępu do lekarza prowadzącego - powiedziała nam. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.