Roksana Węgiel i Kevin Mglej w niedzielę 25 sierpnia stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonia do ostatniej chwili owiana była wielką tajemnicą. Młoda para nie chciała bowiem ściągać wokół siebie zainteresowania medialnego w tym wyjątkowym dniu. Warto wspomnieć, że Roksanę Węgiel i jej ukochanego połączyła wspólna pasja do muzyki. Jak sami wielokrotnie wspominali, od początku połączyło ich wielkie uczucie i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kim jest Kevin Mglej?

REKLAMA

Zobacz wideo Co wkurza Roksanę Węgiel w generacji Z?

Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja połączyła pasja do muzyki. Szybko się w sobie zakochali. "Bardzo mnie wspiera i rozumie"

Znajomość Roksany Węgiel i Kevina Mgleja rozpoczęła się w studiu nagraniowym. Razem pracowali bowiem nad jedną z płyt wokalistki. Para szybko nawiązała między sobą wspólną nić porozumienia, a z biegiem czasu połączyła ich nie tylko praca nad muzyką. "Poznaliśmy się przez pracę w studio i w zasadzie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia z obu stron. (…) Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu" - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Plejadą. Gdy ich relacja ujrzała światło dzienne, na parę niemalże od razu spłynęła wielka fala krytyki. Okazało się wówczas, że ukochany młodej wokalistki jest od niej o osiem lat starszy i ma dziecko z poprzedniego związku. Choć dzieli ich wiele lat, to zakochani nie zwracają na to szczególnej uwagi. Wraz z upływem czasu zbudowali trwały i szczęśliwy związek. Warto dodać, że w tym przypadku historia zatoczyła koło. Między rodzicami wokalistki jest taka sama różnica wieku. Okazuje się, że bliscy Roksany Węgiel z wielką serdecznością powitali Kevina Mgleja w rodzinie. "Mają super relacje i świetnie się dogadują. Wcześniej nie byli skorzy do akceptowania poprzednich chłopaków, a teraz jest zupełnie inna sytuacja. Widzą, że to poważna relacja" - wyznała wokalistka w rozmowie z Party.pl. Zdjęcia pary możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Kevin Mglej skończył prawo. Wystąpił też w telewizji. Czym się zajmuje na co dzień"?

Kevin Mglej ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jednak nie związał się z zawodem na dłużej. Mąż Roksany Węgiel prowadzi własną wytwórnię płytową o nazwie Unity Records. Oprócz tego piastuje stanowisko prezesa agencji marketingowej House of Hype by KM. Wybranek wokalistki również jest artystą. Jego najpopularniejszy singiel to "Biała sukienka". Utwór został wydany w 2021 roku. Niewielu jednak wie, że Kevin Mglej niegdyś występował także w telewizji. Na swoim koncie ma m.in. udział w serialu "Ojciec Mateusz" czy występ w paradokumencie "Ukryta prawda". W główniej mierze skupia się jednak on na muzycznej działalności. Wraz ze swoimi partnerami biznesowymi pracowali m.in. z Mariną Łuczenko-Szczęsną, Viki Gabor, Justyną Steczkowską czy Nataszą Urbańską.

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja budził kontrowersje. Prawdziwa miłość jednak zwyciężyła

Gdy Roksana Węgiel potwierdziła związek z Kevinem Mglejem w sieci rozpętała się burza. Fani artystki rozpoczęli śledztwo internetowe, podczas którego wyszło na jaw, że producent muzyczny był zaręczony z aktorką Malwiną Dubowską, z którą w 2020 roku doczekał się syna Williama. Po fali krytyki mężczyzna postanowił zamieścić szczególne oświadczenie w mediach społecznościowych. "Nie mam i nie miałem żony, żadna sobie nie zasłużyła. Mam syna i jest absolutnym kotem. Najlepszy gość na świecie. (…) Nie jestem producentem muzycznym tylko songwriterem. (…) Mam cztery firmy, a nie trzy - wyjaśnił. Skala hejtu była jednak wtedy na tyle duża, że Kevin Mglej postanowił na jakiś czas zniknąć z sieci. "Kochani, droga osoby popularnej w internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji, niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" - napisał wówczas na InstaStories. Po jakimś czasie producent muzyczny wrócił do działalności w sieci. Roksana Węgiel zawsze wypowiadała się o nim w samych superlatywach. "Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczną duszą i twardo stąpającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie" - wyjawiła Plejadzie. Dziś zakochani tworzą razem wspólne i szczęśliwe małżeństwo. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel wybrała nie dwie, ale aż trzy ślubne kreacje! Jedna bardzo odważna.