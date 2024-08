Wesele Roksany Węgiel. Tak na parkiecie szaleli znani goście

Roksana Węgiel i Kevin Mglej 25 sierpnia powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para na ceremonię wybrała świątynię w rodzinnych stronach wokalistki, która pochodzi z Jasła. Ślub odbył się w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Zakochani do ostatnich chwil szczegóły ceremonii zachowali w tajemnicy. Chociaż w mediach już od dawna spekulowano o tym, kiedy odbędzie się ślub, to Roxie pilnie strzegła tej tajemnicy. Nawet goście wydarzenia nie wiedzieli, gdzie dokładnie odbędzie się wesele. Dopiero po ślubie autokary zawiozły ich na miejsce, gdzie zorganizowano huczną imprezę. Już wiadomo, gdzie bawili się goście wokalistki. Są także zdjęcia z wydarzenia.

Roksana Węgiel wybrała wyjątkowe miejsce na wesele. Zaprosili znanych gości

Kilka godzin po ślubie Roksana Węgiel i Kevin Mglej opublikowali pierwsze wspólne zdjęcie. Para pozowała na tle naturalnego krajobrazu, a na ujęciu mogliśmy przypatrzeć się detalom sukni, którą Roxie zamówiła w salonie koleżanki z branży, Izabeli Janachowskiej. W komentarzach pojawiły się m.in. gratulacje od Michała Kassina, który partnerował wokalistce w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". To właśnie z nim Węgiel dotarła do ścisłego finału, gdzie zajęła drugie miejsce, chociaż fani byli przekonani, że to właśnie ona zasłużyła na Kryształową Kulę. Kassin udostępnił w sieci zdjęcia z wesela. Tancerz na imprezę wybrał się ze swoim partnerem, Jakubem Pursą. Zdjęcia z wesela Roksany Węgiel i Kevina Mgleja znajdziecie w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej fot. kapif.pl

Na weselu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja nie mogło zabraknąć Maffashion. Influencerka szalała na parkiecie

Jak donosi "Fakt", wesele Roxie Węgiel odbyło się na położonym w południowej Polsce Pogórzu Dynowskim. Kto jeszcze bawił się na imprezie? Na zdjęciach ukochanego Kassina, Michała Pursy pojawiła się nie tylko młoda para, ale także Maffashion i Michał Danilczuk. Influencerka i tancerz umiejętnościami zdobytymi podczas ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" mieli okazję pochwalić się na parkiecie. Na weselu Roxie i Mgleja pojawiła się także znana influencerka Ola Nowak.