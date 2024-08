Stało się. Po wielu miesięcznych przygotowaniach w tajemnicy Roksana Węgiel i Kevin Mglej w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne 'tak'. Według wcześniejszych informacji medialnych para więzła cywilny ślub w marcu. Teraz przyszła pora na ceremonię kościelną i huczne wesele. Przyjęcie odbyło się w niedzielę 25 sierpnia. Warto dodać, że szczegóły uroczystości były zachowane w wielkiej tajemnicy. Młoda para, nie chciała bowiem interwencji medialnej w ten wyjątkowy dzień. Pewne szczegóły ujrzały już jednak światło dzienne. Przede wszystkim panna młoda olśniła wyglądem. W kościele miała piękną koronkową suknię. Później przebrała się aż dwa razy. Sami zobaczcie.

Roksana Węgiel już po ślubie. Zaprezentowała się w trzech kreacjach w każdej olśniła

Ceremonia ślubna Roksany Węgiel i Kevina Mgleja do ostatnich chwil utrzymywana była w wielkiej tajemnicy. Ślub odbył się w rodzinnych stronach panny młodej na Podkarpaciu. Para młoda na złożenie przysięgi małżeńskiej wybrała kościół Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Roksana Węgiel na ślub kościelny wybrała zjawiskową kreację. Miała na sobie koronkową suknię o abażurowej strukturze. Kreacja miała długi rękaw i ciągnący się tren. Do tego wokalistka postanowiła lekko zakręcić włosy, dzięki czemu otrzymała delikatne fale, rodem prosto z Hollywood. Po tym, gdy wszyscy goście dotarli na salę weselną, Roksana Węgiel przebrała się w kolejną długą suknię. Ta miała spore wycięcie na nogę. Całość została ozdobiona błyszczącymi drobinkami. To właśnie w tej kreacji Roksana Węgiel zatańczyła z mężem pierwszy taniec, który wykonali do utworu Lany Del Rey. Nie da się ukryć, że tego wieczora wokalistka bardzo skupiła się na swoim wybranku. Z Instagramowej relacji Maffashion wynika nawet, że zdecydowała się przygotować mu specjalną niespodziankę. Wykonała dla niego niesamowitą choreografię, a w tańcu towarzyszyli inni partnerzy. Na tę chwilę Roksana Węgiel postanowiła przebrać się w krótką białą sukienkę z głębokim dekoltem. Jesteście ciekawi, jak się prezentowała w każdym wydaniu? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja połączyło wielkie uczucie. "Żadne z nas tego nie planowało"

Roksana Węgiel poznała Kevina Mgleja w młodym wieku. Przez dzielące ich osiem lat różnicy związek wielokrotnie owiany był nie tylko kontrowersjami, ale i krytyką. Para postanowiła udowodnić jednak, że ich uczucie jest szczere i trwałe. Po jakimś czasie udało im się przekonać niedowiarków, że traktują swój związek na poważnie. W jednej z rozmów Kevin Mglej wyznał, czym ujęła go Roksana Węgiel. Zdradził też, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - powiedział w rozmowie ze "Światem Gwiazd". ZOBACZ TEŻ: Suknia Roksany Węgiel to dzieło renomowanego salonu. Jest nagranie z przymiarek.