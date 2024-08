Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny 26 sierpnia. Do tej pory wokalistka niechętnie publicznie mówiła o przygotowaniach do ceremonii i wesela, twierdząc, że to bardzo osobista sfera jej życia. "Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień" - mówiła "Światowi Gwiazd". Teraz jednak Roxie już nie zważa na prywatność i chętnie dzieli się kadrami tego ważnego dla niej dnia. Na jej InstaStories znalazły się nagrania z wesela. Widać m.in. jej pierwszy taniec z Kevinem Mglejem.

Pierwszy taniec Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Działo się

Roksana Węgiel niedawno brała udział w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym u boku Michała Kassina zajęła drugie miejsce. Przypomnijmy, że w jednym z odcinków Roxie zatańczyła gorące tango również z Kevinem Mglejem. Nic więc dziwnego, że postanowili zaszaleć z układem tanecznym przygotowanym na ich pierwszy taniec weselny. Tym, jak wyglądało owe show, pochwaliła się na Instagramie nie tylko panna młoda, ale również jeden z jej gości Michał Danilczuk, który w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami " tańczył z Maffashion (obecnie tancerz i celebrytka są w związku). Domyślamy się, że to właśnie Danilczuk mógł odpowiadać za przygotowanie choreografii do pamiętnego występu nowożeńców.

To, co zwraca największą uwagę, to oprawa wizualna i dźwiękowa tańca Węgiel i Mgleja. Zakochani postanowili wykorzystać dymy oraz romantyczną muzykę. Zatańczyli bowiem do piosenki Lany Del Rey "Young and Beautiful". Małżonkowie zaczęli od pocałunku, by później przejść do wyszukanych kroków tanecznych, w tym podnoszeń. Kadry, na których widać występ nowożeńców, znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Szczegóły ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Jak donosił "Super Express", sakramentalne "tak" Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. To rodzinne strony Roksany Węgiel, która pochodzi z Jasła. O tym, gdzie odbędzie się ślub, nie wiedzieli nawet zaproszeni goście. Na miejsce przywiozły ich podstawione autokary. Z kolei jak podawał Jastrząb Post, Węgiel i Mglej na ślub podjechali na bogato. Mieli bowiem do dyspozycji samochód Mc Laren 765LT, który wart jest około dwóch mln złotych.