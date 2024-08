Stanisława Celińska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek. 25 sierpnia 2024 roku skończyła 77 lat. Artystka już w latach 80 wystąpiła u Andrzeja Wajdy czy Jerzego Antczaka. Celińska od lat rozbawia także na scenie kabaretowej. Jak na razie nie planuje zakończenia kariery i zamierza nadal wywoływać uśmiech na twarzach widzów. Sama w życiu borykała się z bardzo poważnymi trudnościami. Aktorka nie ukrywała, że mierzyła się z problemem alkoholowym i nigdy nie był to dla niej temat tabu. Jak sama wspomniała w jednym z wywiadów, odzyskanie kontroli nad swoim życiem zawdzięcza głównie Bogu.

Stanisława Celińska nigdy nie ukrywała, że mierzyła się z chorobą alkoholową

36 lat temu Stanisława Celińska postanowiła zerwać z nałogiem i od tego czasu żyje w trzeźwości. Aktorka miała 41 lat, kiedy postanowiła zerwać z uzależnieniem. W programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza przyznała, że dopiero po zerwaniu z nałogiem mogła w pełni docenić życie. - Odzyskałam kontrolę nad swoim życiem dzięki boskiej pomocy. Ale żadnej nagrody sobie za to nie dałam. Człowiek, który zaczyna pić albo uzależnia się od czegoś, to ma tylko to, a cały świat już się nie liczy. A jak odstawi, to ma cały świat. Teraz mam cały świat do dyspozycji: spacery, dzieci, pieski, dobre jedzenie... - wyznała.

Aktora przez chorobę alkoholową i wyjście z nałogu miała poczucie, że zaniedbała swoją rodzinę. - W związku z tym nie byłam tak sprawna, bo byłam zajęta tym, żeby dojść do siebie. Może dzieci poczuły się zaniedbane... Chociaż tak też nie było, bo ja zawsze byłam z nimi. I zostałam z nimi, chociaż rozstałam się z mężem. Wzięłam na siebie cały bagaż rodzicielski i bardzo się cieszę. Dzięki temu wyszłam z tego wszystkiego. Zajęłam się dziećmi i cały czas jestem im bardzo potrzebna. Można upaść, ale trzeba się podnieść i żyć dalej - wyznała w programie "Taka jak ty". Celińska przyznała, że to właśnie jej dzieci nalegają, aby zapomniała o bolesnej przeszłości.

Dzieci wybaczyły mi i wciąż proszą, żebym przestała do tego wracać. Mówią: Mamo, to tak dawno było. Te słowa bardzo mi pomagają

- wyznała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Stanisława Celińska kończyła 77 lat. Nie myśli o końcu kariery. 'Po występie jestem pusta w środku' fot. KAPIF.pl

Stanisława Celińska wyszła z nałogu dzięki wierze. "To był rzeczywiście cud"

Stanisława Celińska w wywiadach wspominała, że w walce z nałogiem pomogła jej wiara. To modlitwa pomogła jej wytrwać w postanowieniu. - Wyszłam z tego tylko i wyłącznie poprzez wiarę. Oczywiście potem musiałam się podleczyć, ponieważ organizm był w lekkiej ruinie. [...] To był rzeczywiście cud. Cuda się zdarzają i trzeba wierzyć - wyznała w programie "Taka jak ty".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.