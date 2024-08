Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" 25 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. To rodzinne strony wokalistki, która pochodzi z Jasła. Ślub Roksany Węgiel do ostatniej chwili utrzymany był w tajemnicy. Na ceremonii Roxie zjawiła się w koronkowej sukni do ziemi zrobionej z delikatnej ażurowej tkaniny. Jej kreacja pochodzi z marki założonej przez Izabelę Janachowską. Salon właśnie udostępnił ujęcia z przymiarek, gdzie można podejrzeć każdy drobny detal sukni. Kreacja zachwyciła internautów.

Roksana Węgiel wybrała suknię z salonu Janachowskiej. Spójrzcie na te detale

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pobrali się kilka miesięcy temu w urzędzie stanu cywilnego. Para przez kilka miesięcy organizowała ślub kościelny, ale nie chciała zdradzać żadnych szczegółów. Media od dawna spekulowały, że ceremonia odbędzie się pod koniec wakacji i jak się okazało, te informacje właśnie się potwierdziły. Węgiel w kwestii doboru sukni zdała się na wiedzę i doświadczenie ekspertów z salonu Izabeli Janachowskiej. Na stronie marki czytamy, że pomaga w realizacji przyjęcia i ślubu marzeń, a na tym z pewnością zależało wokalistce. Na profilu marki na Instagramie właśnie pojawiły się ujęcia z Roksaną Węgiel, gdzie możemy bliżej przyjrzeć się detalom sukni. Roxie wybrała dopasowaną suknię z precyzyjnie wykonanej koronki ze zdobieniem na plecach z rzędu pereł. Na dole strony możecie zobaczyć materiał z przymiarek.

Serdeczne gratulacje dla Roksany i Kevina! Mnóstwo szczęścia i miłości na nowej drodze życia! Mamy dla was kilka ujęć z przymiarek kreacji ślubnych. Jest nam niezmiernie miło, że Roksana wybrała suknie ślubne z naszego sklepu

- czytamy w poście opublikowanym na Instagramie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej fot. kapif.pl

Internauci zachwyceni suknią Roksany Węgiel. "Wygląda jak bogini"

W komentarzach pod nagraniem z przymiarek sukni ślubnej przez Roksanę Węgiel jednogłośnie stwierdzono, że dobór sukni był strzałem w dziesiątkę. "Piękna dziewczyna w pięknej sukni ślubnej", "Cudownie wygląda, dużo miłości i szczęścia", "Ona taka piękna. Wygląda jak bogini" - czytamy w komentarzach.