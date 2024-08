Edward Miszczak już półtora roku temu wspominał w wywiadach, że chciałby stworzyć telewizję śniadaniową w Polsacie. Jak się okazało, rozmowy w tym temacie trwały już dobre kilka miesięcy. Już 30 sierpnia na antenie Polsatu pojawi się pierwszy odcinek "halo tu polsat", czyli trzygodzinne poranne pasmo, które emitowane będzie na razie jedynie od piątku do niedzieli. Wśród prowadzących znajdą się Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz,Katarzyna Cichopek,Maciej Kurzajewski, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Grono twórców zasilą również Olek Sikora i Maks Behr, którzy będą rozmawiać z polskimi i zagranicznymi gwiazdami.

Paulina Sykut-Jeżyna pracowała już z Katarzyną Cichopek. Takie ma o niej zdanie

Większość osób z tego grona doskonale się zna, lubi albo miała już możliwość współpracy. Paulina Sykut-Jeżyna przed laty, brała udział w programie "Just the two of us", w którym łączono profesjonalnych wokalistów i osobowości telewizyjne w duety, które później wykonywały wspólnie piosenki. Sykut-Jeżyna była wówczas uczestniczką (przypomnijmy, że program wygrała w parze z Iwanem Komarenko), Katarzyna Cichopek zaś program prowadziła. 25 sierpnia w jednej z hal Polsatu odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego nasza reporterka Karolina Sobocińska zapytała Sykut-Jeżynę, jak przez te wszystkie lata zmieniła się Cichopek. Reakcja prezenterki była zaskakująca - jak się okazało, Cichopek nie zmieniła się ani trochę.

Kasia zawsze była fajną, miłą dziewczyną i nigdy nie widziałam jakiejś zmiany w niej. Zawsze otwarcie i miło rozmawiałyśmy, to jest taka osoba, która zupełnie normalnie się zachowuje w relacjach. Jest normalną dziewczyną. Ja zawsze Kasię bardzo lubiłam za to, jaka jest i gdzieś tam spotykałyśmy się przez te lata na różnych galach i zawsze to były bardzo miłe spotkania

- podkreśliła gwiazda "halo tu polsat".

Choć Cichopek świetnie odnalazła się w Polsacie, musiała zmierzyć się z faktem, że w TVN-ie jej nie chcą. Co o niej (w parze z Maciejem Kurzajewskim rzecz jasna) sądzi Lidia Kazen, szefowa "Dzień dobry TVN"? - Nie myślałam o tej parze. Uważam, że TVN ma trochę inną opowieść do przedstawienia. Bardzo stawiam na ludzi z dużym doświadczeniem dziennikarskim po dwóch stronach. I mówiąc szczerze, mam też inny pomysł na "Dzień Dobry TVN", długofalowy, więc to, co mam teraz do zaproponowania, wydaje mi się dla TVN dużo bardziej atrakcyjne - zdradziła dyrektor programowa TVN Jastrząb Post jakiś czas temu.