Patrycja Tuchlińska od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Józefem Wojciechowskim. Ich relacja wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Wszystko przez fakt, że miliarder jest starszy o 48 lat od swojej partnerki. Zakochani nie zwracają uwagi na negatywne komentarze. W 2021 roku powitali na świecie syna Augustyna. Ich rodzina niedawno znów się powiększyła i doczekali się córki Aurory. Patrycja Tuchlińska nie informowała mediów o drugiej ciąży. Wieść o szczęśliwym rozwiązaniu przekazała dopiero po czasie. Teraz jednak nie ma zamiaru już dłużej ukrywać swojej pociechy i od czasu do czasu wrzuca do sieci urocze kadry rodzinne. Tak też było tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska o ciąży. Dlaczego ją ogłosiła?

Patrycja Tuchlińska pokazała córkę na wspólnym kadrze. Uroczo?

Patrycja Tuchlińska jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 63 tys. internautów. To właśnie na tej platformie ukochana Józefa Wojciechowskiego chwaliła się niedawno imprezą urodzinową syna, który skończył trzy lata. Teraz Patrycja Tuchlińska pokazała swoją drugą pociechę. Zamieściła na InstaStories selfie z córką, którą czule tuliła w ramionach. Celebrytka zdobyła się także na uroczy komentarz do fotografii. "Moja mała przyjaciółka" - napisała Patrycja Tuchlińska. Chcecie zobaczyć omawiany kadr? Koniecznie zajrzyjcie do galerii zdjęć na górze strony.

Patrycja Tuchlińska zdradziła swój sekret. Opowiedziała o powrocie do formy po ciąży

Niedawno pod postem Patrycji Tuchlińskiej pojawił się komentarz od internautki, która wychwalała celebrytkę i jej powrót do formy po urodzeniu dziecka. "Ojej, ale pani szczuplutka, a tak niedawno pani urodziła. Nic tylko pozazdrościć figury!" - pisała. Patrycja Tuchlińska postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz i wyjawiła sekret swojej sylwetki. "Bardzo dziękuję. Wszystko dzięki zdrowej diecie i dużej ilości ruchu (jak to przy dzieciach)" - napisała ukochana Józefa Wojciechowskiego. ZOBACZ TEŻ: Luksusowy jacht, palmy i słońce. Tak się bawią miliarderzy! Patrycja Tuchlińska pokazała dziedzica fortuny