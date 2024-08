Joanna Jędrzejczyk to polska sportowczyni, która osiągała sukcesy w boksie, kickboxingu i MMA. W 2022 roku ogłosiła jednak, że kończy karierę zawodową. Teraz okazuje się, że Jędrzejczyk ma problemy zdrowotne. Niezbędna była operacja. Gwiazda wypowiedziała się na ten temat w mediach społecznościowych.

Joanna Jędrzejczyk wycofała się ze sportu. Ma problemy zdrowotne

Joanna Jędrzejczyk w ubiegłym roku przeszła operację lewego barku. Było to nieuniknione, ponieważ ból, który towarzyszył sportowczyni przy codziennych czynnościach, był nie do zniesienia. W sierpniu Jędrzejczyk poinformowała, że czeka ją kolejna operacja. Tym razem prawego barku. "Powrotu do sportu i jakichkolwiek startów na razie nie będzie. Już za trzy tygodnie ponownie położę się na stół operacyjny 'pod nóż'. W sumie to się cieszę, bo jako była sportowczyni nie wyobrażam sobie dalszego życia w bólu, a co gorsze - z ograniczeniami ruchu, które nie dość, że wykluczają mnie ze sportu, to jeszcze utrudniają codzienne funkcjonowanie" - napisała na Instagramie.

Jędrzejczyk przeszła drugą operację. "Ja się uziemić nie dam"

W najnowszym wpisie Joanna Jędrzejczyk wyznała, że jest już po operacji. Postanowiła zabrać głos i wyznać fanom, jak obecnie się czuje. "No cóż! Ręka na sześć tygodni 'uwięziona' w ortezie, ale ja się uziemić nie dam. Pomimo towarzyszącemu lekkiemu bólowi i zmęczeniu po słabo przespanej nocy, biorę się do działania. Na szczęście po zeszłorocznej operacji na lewy bark chyba łatwiej psychicznie funkcjonuje mi się po ostatniej operacji, która odbyła się dwa dni temu. Na bieżąco ogarniam sprawy biznesowe i managerskie spotkania, bo działanie mnie napędza. Mam również nadzieję, że wkrótce pochwalę się kolejnymi sukcesami w mojej roli jako managera" - wyznała.

Dodajmy, że po zakończeniu kariery zawodowej Joanna Jędrzejczyk pojawia się także w różnych formatach telewizyjnych. W ostatnich miesiącach mogliśmy oglądać ją w show Małgorzaty Rozenek "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", gdzie wystąpiła w roli mentorki.