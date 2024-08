Tobiasz Bocheński jest synem znanego krytyka literackiego, Tomasza Bocheńskiego. Nie poszedł jednak w jego ślady i zaraz po studiach prawniczych zajął się polityką. W lutym 2024 roku został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych, przegrał jednak z ubiegającym się o reelekcję Rafałem Trzaskowskim. Uzyskał natomiast mandat radnego Rady m.st. Warszawy. W tym samym miesiącu został członkiem PiS.

Tobiasz Bocheński wstawił zdjęcie. W sieci rozpętała się burza

Tobiasz Bocheński, jak na polityka przystało, jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. W serwisie X opublikował zdjęcie z orlika. Ma na sobie białą koszulę, marynarkę i sportowe buty. Próbował kopnąć piłkę.

Jutro zajmę się orlikami

- napisał pod postem. Jego noga jednak ułożyła się tak, że internauci niemal zgodnie stwierdzili, że jest to fotomontaż. Głos zabrali nawet niektórzy politycy. "Ktoś cię w to zdjęcie wkleił, czy już cienia nie rzucasz?", "To grafik, czy wrzuci pan co było dalej", "Lepiej tego grafika zwolnić, słabo to wyszło", "Próbujesz kopnąć piłkę, na której stanąłeś jednocześnie drugą nogą?" - pisali pod postem.

Ogromne zainteresowanie sprawiło, że Bocheński wstawił w tym temacie jeszcze dwa posty. Pierwszy to sklejka różnych kadrów, mających udowodnić, że faktycznie zajmował się kopaniem wcześniej wspomnianej piłki. "Bezczelny fotomontaż. Widzę, że czekacie na film" - podpisał ironicznie zdjęcie. To jednak nie przekonało internautów. "Nie czekamy, to nic nie zmieni"; "Zmień grafika" - pisali.

A ty zawsze grasz w piłkę w białej koszuli i marynarce?

- dodał od siebie poseł Lewicy Tomasz Trela.

Tobiasz Bocheński uderza w rząd. Chodzi o orliki

Kolejny wpis z kolei zawierał filmik z tego wydarzenia. Bocheński postanowił przy okazji uderzyć w obecnie panujący rząd, twierdząc, że więcej orlików w gminach nie powstanie.

Pięć nowych orlików w każdej gminie? Tak, ale nie za tych rządów

- napisał szyderczo pod filmikiem.

Na ten post odpowiedział mu m.in. Kamil Lewandowski, członek Koła Ursus PO RP. "Panie Bocheński, zadał pan sobie elementarny trud, aby przeanalizować choćby powierzchownie sprawozdanie finansowe? Obecnie najzwyczajniej trwa naprawa koncernu. Sprawdził pan, jak wyglądała sprzedaż aktywów, jak kształtowały się marże, nakłady na inwestycje, koszty finansowe, itd.? W wyprzedaży majątku państwowego, w tym aktywów Orlenu, osiągnęliście mistrzostwo. Podobnie w ustanawianiu rekordowych marż w sprzedaży detalicznej. Proszę nie uprawiać populizmu i nie manipulować! Sama końcowa wartość z rachunku zysków i strat nie mówi w zasadzie nic, albo mówi niewiele, o kondycji organizacji. Należy analizować łącznie wszystkie dokumenty sprawozdania finansowego, aby wydać rzetelną i wiarygodną ocenę" - napisał.