Katarzyna Cichopek w "Tańcu z gwiazdami" (który wygrała) poznała tancerza Marcina Hakiela. Parę połączyło uczucie i szybko stanęli na ślubnym kobiercu. Niestety, na początku 2022 roku wydali oświadczenie, że rozstają się po 17 latach związku i 14 latach małżeństwa, co odbiło się szerokim echem w mediach. Po miesiącach spekulacji potwierdziło się, że Katarzyna Cichopek spotyka się z Maciejem Kurzajewskim. Aktorkę i dziennikarza łączy nie tylko miłość, ale też praca.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wydali swoje sekrety. Oto, jaki mają związek

Para doskonale sprawdziła się nie tylko jako para prowadzących "Pytanie na śniadanie", ale również para prywatnie. Niestety, ku niepocieszeniu widzów, "Kurzopki", jak są pieszczotliwie nazywani przez fanów, po zmianie władzy, musieli opuścić ukochaną śniadaniówkę. Minęło kilka miesięcy, para zaczęła prowadzić podcast "Serio", a niespodziewanie okazało się, że poprowadzą wspólnie nową śniadaniówkę - "halo tu polsat". Ostatnio oficjalne media społecznościowe śniadaniówki ujawniły serię pytań z Cichopek i Kurzajewskim. Na jaw zatem wyszło, że to Kasia jest większym śpiochem i "sypie dowcipami jak z rękawa", a jej partner pije więcej kawy.

Tak, zdecydowanie. Od rana do wieczora

- przyznał.

Para w dodatku najbardziej lubi gotować wspólnie. Maciej uważa, że Kasia robi to lepiej, natomiast jego partnerka, że to on jest mistrzem kuchni. Dodała, że to on będzie największym łasuchem w kuchni "halo tu polsat". Dziennikarz ma również więcej butów niż jego ukochana oraz częściej się spóźnia, ale to Kasia spędza więcej czasu na telefonie. Prowadząca potwierdziła jednak, że robi to zawodowo, bo telefon to jej "biuro". Kurzajewski nie ukrywał również, że Kasia lepiej, a przede wszystkim szybciej jeździ samochodem i jest też bardziej spontaniczna. Możecie zobaczyć ich Q&A pod tym linkiem na Instagramie.

"halo tu polsat". Kto poprowadzi pierwsze wydanie śniadaniówki?

Po tym, jak oficjalnie ujawniono, kim będą gospodarze programu, pojawiły się komentarze widzów Polsatu. Niektórzy są zadowoleni, że zobaczymy w tej roli starych wyjadaczy, inni żałują, że nie będzie nowych twarzy. Jak dowiedział się Plotek, pierwsze wydanie śniadaniówki poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.