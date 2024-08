Katarzyna Pakosińska z pierwszym mężem, artystą plastykiem Tomaszem Wiadernym, ma córkę, Maję Antoninę, która ma już 20 lat. Związek jednak nie przetrwał próby czasu, a Pakosińska skupiła się na karierze. Przez długi czas spełniała się jako artystka kabaretowa, jednak parę miesięcy temu dołączyła do obsady "Pytania na śniadanie", gdzie realizuje się jako gospodyni programu. Prywatnie też jej się wiodło - od kilku lat jest żoną gruzińskiego księcia, Irakliego Basilaszwilima.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Pakosińska szykuje się na rocznicę ślubu. Jej wesele trwało tydzień

Katarzyna Pakosińska i gruziński książę mają kryzys? Oto najnowsze medialne doniesienia

Katarzyna Pakosińska i "Pytanie na śniadanie" to duet idealny. Nie jest to jednak pierwszy romans artystki z telewizją. W 2009 roku na antenie TVP2 premierę miał stworzony i wyprodukowany przez nią sześcioodcinkowy serial dokumentalny "Tańcząca z Gruzją", w którym prezentowała historię Gruzji i ciekawostki o kraju. A ten kraj jest jej szczególnie bliski, właśnie ze względu na męża. Ostatnio jednak jeden z portali donosi, że małżonkowie rzekomo nie żyją już jak w bajce i przeżywają kryzys mimo ostatnich wspólnych wakacji, którymi prowadząca chwaliła się na Instagramie.

Ostatnio między Kasią a Iraklim doszło do awantury, po której ona kazała mu opuścić dom. Irakli wziął najpotrzebniejsze rzeczy i zapytał znajomych, czy może u nich przenocować. Co będzie dalej? To wiedzą tylko oni, ale to nie pierwsza taka sytuacja u nich, kłócą się i godzą. Wiadomo, że na Instagramie pokazują tylko szczęśliwe momenty, ale prawdziwe życie tak nie wygląda

- przekazała portalowi Shownews osoba z otoczenia gwiazdy. Próbowaliśmy skontaktować się z Katarzyną Pakosińską z prośbą o komentarz do tych doniesień, ale do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszwili. Historia miłości

Trzy lata temu wygrali program "Power Couple", utwierdzając wszystkich w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni. Historia ich miłości jest jak z prawdziwej bajki. Pakosińska od lat przyjeżdżała do Gruzji, a 2016 rok miał być ostatnim, w którym się tam wybiera. Turystów z Polski (w tym Pakosińską) odebrał z lotniska Basilaszwili, który prowadził własną firmę turystyczną. Miał oprowadzić ich po zabytkach Tbilisi. - Koledze zepsuł się samochód, a ja miałem akurat wolne, więc siadłem za kierownicą, pojechałem i wkrótce zobaczyłem we wstecznym lusterku najbardziej zielone oczy świata, które śmiały się do mnie - mówił "Światowi seriali". Podczas pobytu Pakosińska zachorowała. Poszła do lekarza, jednak jej stan się pogorszył. Nie wiadomo, jak zakończyłaby się dla niej ta sytuacja, gdyby nie interwencja Basilaszwiliego. Zaniepokojony wyważył drzwi do pokoju i przeprowadził reanimację. Sytuacja bardzo ich do siebie zbliżyła. Poczuli, że łączy ich wyjątkowa wieź. Pierwsza randka odbyła się nad Jeziorem Żółwim w Tbilisi.