Gwiazdy przyzwyczaiły nas, że lubią poprawiać swoją urodę i korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Większe usta, mniejsze nosy, uniesione powieki, bardziej wydatne kości policzkowe już nikogo nie dziwią, a same gwiazdy chętnie opowiadają o swoich poprawkach, nie obwiniając już żadnych diet o zmiany w rysach twarzy. Grono tych, którzy zdecydowali się na operacje nosa jest całkiem pokaźne, a znaleźli się w nim już m.in. Marianna Schreiber, Maffashion czy Qczaj.

Te gwiazdy mają za sobą operację nosa. Były komplikacje

Marianna Schreiber nie ma żadnych oporów i chętnie dzieli się faktami ze swojego prywatnego życia na Instagramie. Nie inaczej było również w przypadku operacji nosa, której poddała się kilka tygodni temu. Zabieg trwał jedynie pół godziny i miał poprawić jakość jej życia. - Miałam niwelowane nierówności w obrębie przegrody nosowej. (...) Rekonwalescencja będzie szybsza. Za dwa tygodnie mogę wrócić na treningi, także się cieszę. No i co mogę powiedzieć więcej... Stara Marianka, ale nowy nos - wyznała celebrytka na instagramowej relacji.

To nie była jednak pierwsza operacja nosa, której poddała się Marianna Schreiber. Po raz pierwszy poszła pod nóż w 2023 roku, a w social mediach wyjaśniła, że nos był "powodem wielu przykrości", dlatego zdecydowała się go zmienić. Marianna Schreiber twierdziła, że nos miał wystające kości, opadający czy krzywy czubek. Jakby tego było mało, to jeszcze cierpiała przez krzywą przegrodę, a to wiązało się z częstymi problemami z zatokami, licznymi infekcjami czy koniecznością spania tylko na jednym boku. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, też ma za sobą operację plastyczną nosa. Influencerka, podobnie jak Marianna Schreiber, zmagała się z licznymi dolegliwościami, które były spowodowane przez krzywą przegrodę nosową. Wszystko wyjaśniła kilka tygodni po operacji. - Nozdrza były nieproporcjonalne i ewidentnie jedna dziurka była niemalże zatkana, ale nos sam w sobie wydawał się ok. Kiedy jednak moje nieustanne gorączki, bóle głowy, duszności i przeziębienia zaczęły się nasilać, za namową różnych osób poszłam w końcu do laryngologa. Okazało się, że jest bardzo źle. Moja przegroda jest całkowicie krzywa, mam przerośnięte małżowiny nosowe, a sam nos w środku zarośnięty tkanką. Do tego stopnia, że przerośnięta tkanka znajdowała się w okolicach zatok, uciskając je (stąd te bóle) - napisała w relacji na InstaStories.

Maffashion chętnie odpowiedziała też na liczne pytania fanów dotyczące operacji. Ujawniła m.in., jak wyglądały pierwsze tygodnie po zabiegu. Okazuje się, że nie było lekko - influencerka zmagała się bowiem z przykrymi komplikacjami. - Ale ostrzegam. Nos na początku wygląda turbo "inaczej". Odrętwiała jest także cała jego okolica. Ja nie mogłam przez dwa miesiące normalnie się uśmiechnąć. Oczywiście to kwestia mocno indywidualna - napisała. Ostatecznie Maffashion dochodziła do siebie ponad rok! Wyznała, że jej nos na zmianę "puchł jak ziemniak" i wracał do normalnego wyglądu.

Kilka lat temu Qczaj również zdecydował się przejść operację plastyczną nosa, o czym opowiedział na Instagramie. W obszernym poście ujawnił, dlaczego zdecydował się na ten krok. - Dlaczego operacja? Otóż kilkanaście lat temu zemdlałem na bieżni w siłowni i niefortunnie mdlejąc, złamałem sobie nos. Nie dość, że krzywa przegroda, to nos zrósł się, jak chciał. Oczywiście, żyłem sobie z tym lata, ale po latach uznałem, że czas to zmienić, by czuć się lepiej, oddychać lepiej i by ćwiczyło się lepiej i, co się okaże, wyglądać lepiej - wyjaśnił. Trener podkreślił, że zrobił to dla siebie. Pierwsze chwile po operacji nie były jednak łatwe. Zmagał się z silnym bólem, swędzeniem. Mógł spać tylko w jednej pozycji na plecach i nie mógł się śmiać.