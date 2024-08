"Od przedszkola do Opola" pomógł wielu młodym talentom spełnić swoje największe marzenie - mowa o wystąpieniu na scenie w telewizji. Uczestnikami show były dzieci, których zadaniem było wykonanie hitów gwiazd polskiej sceny muzycznej. W formacie zobaczyliśmy między innymi Sylwię Grzeszczak, której kariera bardzo się rozwinęła od czasu emisji programu. Co na temat kulis dowiadujemy się od legendarnego prowadzącego?

Michał Juszczakiewicz wraca do czasów "Od przedszkola do Opola". Zaczął od prezentów

Michał Juszczakiewicz kojarzony jest z takimi produkcjami jak "Gorączka", "Człowiek z żelaza", "Miś" i "Czułe miejsca". Największą popularność przyniósł mu jednak wspomniany program. - Ustaliliśmy, że prowadzącym powinien być aktor. Zaczęło się szukanie i wtedy się okazało, że najbardziej zorientowaną osobą w temacie jestem ja. Chciałem reżyserować, więc zgodziłem się na prowadzenie, pod warunkiem objęcia reżyserii - mówił Juszczakiewicz w rozmowie z "Rewią". Z kolei w najnowszym wywiadzie aktor odkrył kilka nieznanych tajemnic dotyczących programu. Uczestnicy "Od przedszkola do Opola" mogli liczyć na upominki, które były bardzo atrakcyjne.

To były zabawki od sponsorów, potężne misie-przytulanki, czasami jakieś drobne instrumenty muzyczne, walkmany

- wyznał prowadzący dla RMF "OK! Boomer".

Michał Juszczakiewicz o tajemnicach "Od przedszkola do Opola". "To był żywy człowiek w środku!"

Widzowie, którzy stale śledzili format, na pewno pamiętają "krzykomierz" czy też "oklaskomierz" działający w enigmatyczny sposób. Występy dzieci w "Od przedszkola do Opola" oceniane były bowiem poprzez natężenie owacji publiczności, zliczanych za pomocą wspomnianego urządzenia. Jak ono działało? Po latach wszystko stało się jasne. - To był żywy człowiek w środku! Doktor nauk o dźwięku z Politechniki Gdańskiej, który przychodził ze swoją tajemniczą walizeczką, w której miał decybelomierz. I ponieważ, chyba na początku, koszty były tak duże, że producent postanowił przyoszczędzić, więc nie stworzyliśmy urządzenia w środku, które automatycznie mierzy ten poziom dźwięku. Pośrednikiem między decybelomierzem a brawami na widowni był pan inżynier - ujawnił aktor. - On tam cichutko wchodził do tej budki do środka, miał krzesełko, miał otworek, przez który wystawiał końcówkę decybelomierza i rozpoczynał mierzenie. Było opóźnienie, on nas informował po jakimś czasie, czasem po sekundzie czy po dwóch. Trzeba pamiętać, że to był jednak pomiar naukowy - dodał. Spodziewaliście się takiego rozwiązania? Zdjęcia z tego kultowego formatu znajdziecie w naszej galerii.