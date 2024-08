Ola Kwaśniewska i Kuba Badach poznali się w 2009 roku. Dziennikarka i muzyk minęli się w nietypowym miejscu, bo w korytarzu studia Radia ZET. Mężczyzna przekazał Kwaśniewskiej egzemplarz albumu. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że przypadkowa znajomość przerodzi się w prawdziwą miłość. - Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny - że tak odmieni moje życie - mówił Badach w rozmowie z "Vivą!". We wrześniu para będzie świętować 12. rocznicę ślubu. Jak wygląda mieszkanie małżonków? Zobaczcie!

Tak mieszkają Kuba Badach i Ola Kwaśniewska. Co znajdziemy w ich posiadłości?

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach regularnie pokazują swoją codzienność w mediach społecznościowych. Co jakiś czas para wstawia fotografie, na których widać urywki z jej mieszkania. Na profilu na Instagramie pojawiają się ciekawe kadry. Swoje cztery kąty Badach i Kwaśniewska dzielą z psami. Pupile zakochanych często pozuje do zdjęć. Wiadomo, że małżeństwo ma dużo półek z książkami. Dużą rolę gra przestronna sypialnia. Znajduje się w nim ogromne łoże. Ze zdjęć wynika, że psy zakochanych również czasem do niego wskakują. Nietypowym miejscem jest kącik dla prawdziwego gracza. Badach przyznał, że było to jego marzenie z dzieciństwa. Muzyk ma specjalny fotel z kierownicą do gier komputerowych. "Jak byłem mały, marzyłem głównie o tym, żeby w przyszłości móc jeździć wszystkimi super autami świata. W realu się nie udaje, ale w wirtualu już tak" - pisał w sieci. Jak wam się podoba? Chcecie zobaczyć więcej kadrów z mieszkania Kuby Badacha i Oli Kwaśniewskiej? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Kuba Badach i Ola Kwaśniewska poznali się przypadkowo. To zabawna historia

Kuba Badach i Ola Kwaśniewska poznali się w dość nietypowy sposób. Dziennikarka przyznała, że przez wiele lat była fanką przyszłego męża. Później otrzymała od niego egzemplarz płyty, gdy minęli się na korytarzu studia Radia ZET. W tamtym momencie ich drogi jednak się rozeszły. Jakiś czas później się ponownie, tym razem na imprezie u wspólnych znajomych. To właśnie wtedy Badach zażartował, że Kwaśniewska będzie jego przyszłą żoną. Nie mylił się. Para już na wstępie świetnie się dogadywała. Niedługo po pierwszym spotkaniu w sieci pojawiła się informacja o zaręczynach. Pomimo prób uniknięcia medialnego szumu wesele córki prezydenta i muzyka odbiło się ogromnym echem w prasie.