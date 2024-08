Po tym, jak Edward Miszczak przeszedł do Polsatu, postanowił zwolnić Katarzynę Dowbor, która od lat prowadziła "Nasz nowy dom", a na jej miejsce zatrudnić Elżbietę Romanowską. Widzowie początkowo nie byli zadowoleni z tej zmiany. Mimo to prezenterka dobrze czuje się na planie i została ciepło przyjęta przez ekipę. Niedawno Romanowska pokazała wnętrza własnego mieszkania w "Dzień dobry TVN". Teraz okazuje się jednak, że wymaga ono remontu przez niespodziewaną sytuację. Co się stało?

Elżbieta Romanowska ma zalane mieszkanie. "Szkody są dość spore"

Elżbieta Romanowska w rozmowie z polsat.pl powiedziała, jak doszło do zalania. - Niestety życie tak się potoczyło, że sąsiadka bardzo mocno mnie zalała. Działo się to przez dłuższy czas, o czym nie wiedzieliśmy - powiedziała. Mimo to gwiazda nie traci pogody ducha.

Szkody są dość spore, ale ponieważ zawsze staram się szukać plusów, więc szykuje się remont. A ja kocham remonty. Za długo był już spokój, więc nudy nie będzie. Jak te ściany spokojnie wyschną, to weźmiemy się do roboty

- dodała.

Jak mieszka Elżbieta Romanowska?

Elżbieta Romanowska w "Dzień dobry TVN" pokazała, jak się urządziła, a jednocześnie ujawniła trochę na temat życia prywatnego. W korytarzu znajdują się zdjęcia rodzinne, w tym ze ślubu jej rodziców. Zapytana o to, jaką jest córką, powiedziała: - Zdecydowanie zaskakującą, zwariowaną, ale myślę też, że trochę kochaną - stwierdziła. Elżbieta Romanowska dodała też, że ulubioną częścią mieszkania jest biała, ceglana ściana. - Zawsze marzyłam o takim mieszkaniu z cegłą na wierzchu. Nie udało mi się takiego mieszkania jeszcze kupić, ale cegłę jak najbardziej mam. Tutaj jest pomalowana na biało - powiedziała. W sypialni natomiast zrobiona została ściana z czerwoną cegłą. W tym pomieszczeniu znajduje się również biblioteczka. W mieszkaniu aktorki jest też salon z aneksem kuchennym w stylu retro. Jesteście ciekawi, jak wyglądały wnętrza Elżbiety Romanowskiej przed zapowiadanym remontem? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.