We wtorek 20 sierpnia w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Wróbel" w reżyserii Tomasza Gąssowskiego, wielokrotnie nagradzanego kompozytora muzyki filmowej. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd i osób związanych z show-biznesem, a także jego twórcy. "Wróbel" to komediodramat z elementami realizmu magicznego. Za produkcję odpowiada NEXT FILM. Oprócz tego jest to fascynująca opowieść o życiu, które zaskakuje nas wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. We "Wróblu" występuje Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński i Piotr Rogucki. Na premierze pojawiła się m.in. Grażyna Torbicka. Dziennikarka bez wątpienia zadała szyku, wybierając elegancką stylizację.

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Grażyna Torbicka zadała szyku na premierze "Wróbla". U jej boku pojawił się mąż

Grażyna Torbicka pojawiła się na premierze u boku męża. Oboje postawili na wyszukane stylizacje. On miał na beżowe eleganckie spodnie, do których dobrał błękitną koszulę i granatową marynarkę. Natomiast dziennikarka postawiła na zjawiskowy czarny komplet. Na tę okazję wybrała eleganckie spodnie w kant, do których dobrała czarną, luźną koszulę z głębokim dekoltem. Do tego założyła modne szpilki w kratkę, a także torebkę o tym samym wzorze. Całość stylizacji uzupełniła lekką biżuterią. Dziennikarka rozpuściła włosy, a w makijażu postawiła na delikatny kontur twarzy i mocniej podkreślone usta. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentowała się naprawdę bardzo szykownie, a przede wszystkim modnie i z klasą. Jesteście ciekawi, jak się prezentowała? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Grażyna i Adam Torbiccy są razem od ponad czterech dekad. Tworzą zgrane małżeństwo

Grażyna i Adam Torbiccy stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne 'tak' w 1981 roku. Od tego momentu uchodzą za jedno z popularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. W jednej z rozmów dziennikarka zdradziła, dlaczego wraz z mężem nie noszą obrączek. Stwierdziła, że w ten sposób mogą się bardziej czuć jako kochankowie. Warto też dodać, że Grażyna i Adam Torbiccy rzadko pokazują się razem publicznie. Dla twórców filmu "Wróbel" zrobili jednak mały wyjątek. ZOBACZ TEŻ: Grażyna Torbicka miała romans ze znanym piłkarzem? "Akurat cieszył się chwilową wolnością".