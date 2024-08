Joanna Opozda jest jedną z bardziej popularnych aktorek. Na koncie ma wiele filmowych ról. Wystąpiła m.in. w "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Brigitte Bardot cudowna" czy "Wieczór kawalerski". Często pojawia się również na ściankach i różnorodnych branżowych eventach. Jej zawodowe życie wzbudza zainteresowanie medialne, podobnie jak sfera prywatna. Aktorka samodzielnie wychowuje syna Vinceta, którego doczekała się z Antonim Królikowski. Byli partnerzy toczą nieustanną batalię medialną. Jakiś czas temu Joanna Opozda postawiła też na życiową rewolucję i przeprowadziła się z synem do wymarzonego mieszkania z ogródkiem. Jeszcze niedawno aktorka chwaliła się wakacjami w sieci. Tymczasem okazuje się, że po powrocie do domu czekała ją niemiła niespodzianka.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Zauważa luki prawne

Joanna Opozda przerażona zaapelowała do fanów. Zobaczyła w domu groźnego pająka

Joanna Opozda prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi 666 tys. użytkowników. Aktorka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się z nimi zarówno chwilami z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio wraz z synem przebywała na wakacjach. Gdy wróciła do domu, czekało na nią niemiłe zaskoczenie. Celebrytka poprosiła internautów o pomoc w zidentyfikowaniu gatunku pająka, który pojawił się w jej domu. "Mam tu kogoś, kto zna się na pająkach? Czy to pustelnik brunatny? " - napisała na InstaStories. Na kolejnym kafelku Joanna Opozda podzieliła się także dość nieprzyjemną historią, która spotkała ją przed laty.

Pytam o to, ponieważ parę lat temu zostałam ukąszona przez pająka w Polsce. Przez pół roku miałam martwicę tkanek. To nie są żarty. Od tamtej pory, jak widzę jakiegoś dziwnego pająka, sprawdzam, co to za gatunek, a ten zjechał mi wczoraj z sufitu. Teraz jeszcze mam Viniego i wolę wiedzieć, czy to ten pająk

- wyjaśniła aktorka. Opisywane kadry z InstaStories możecie zobaczyć w galerii na górze strony.

Joanna Opozda rozszyfrowała, co krzątało się po jej domu

Całe szczęście nieprzyjemną sprawę udało się rozwiązać. Jakiś czas później Joanna Opozda poinformowała fanów, że bardzo możliwe, iż miała ona do czynienia z pustelnikiem brunatnym, który najczęściej występuje w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie ten gatunek może powodować rozległą martwicę tkanek, jednak jego ukąszenie rzadko może być śmiertelne. Boicie się pająków? Dajcie znać w naszej sondzie. ZOBACZ TEŻ: Joanna Opozda dopiero co była brunetką. To już za nią. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście.