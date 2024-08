Dorota Zawadzka zrzuciła już 20 kg. To nie koniec metamorfozy. "Jaka wspaniała zmiana"

Dorota Zawadzka zyskała popularność jako "Superniania". Znana psycholożka ma obecnie 61 lat i rzadko kiedy pojawia się w blasku fleszy. Ma jednak wierne grono obserwujących w mediach społecznościowych. Fani Zawadzkiej mogą obserwować, jak się zmienia. Kobieta przeszła spektakularną metamorfozę. Wyznała sekret swojej figury.

Dorota Zawadzka zrzuciła ponad 20 kilogramów. Zdradziła sekret swojej sylwetki

Dorota Zawadzka jakiś czas temu rozpoczęła swoją przygodę z odchudzaniem. W mediach społecznościowych relacjonuje fanom, jak przebiega proces. Ostatnio na Facebooku przyznała, skąd pojawiła się decyzja o metamorfozie. "Superniania" przyznała, że waga zaczęła jej sprawiać problemy zdrowotne, takie jak ból stóp i kolona. Postanowiła zatem rozpocząć zmiany pod okiem specjalistów. Ostatnio Zawadzka zdradziła swój sekret. Wspominała o zdrowym odżywianiu, które jest znacznie ważniejsze, niż restrykcyjne diety. Przyznała, że schudła już 20 kilogramów. Nie jest to koniec jej drogi.

- Po trzech miesiącach nieliczenia kalorii, jedzenia samych zdrowych rzeczy w ilościach, jakie potrzebuję, wczoraj właśnie osiągnęłam - 20. Jestem w połowie mojej drogi. Wiem, że jestem zaopiekowana i naprawdę czuję się wysłuchana, i zrozumiana. Z moimi wszystkimi wątpliwościami, doświadczeniami i wiedzą. Zaufałam i wygrałam - pisała w lipcu Dorota Zawadzka. Dodała, że jej wyniki są w normie, a ona sama czuje się wręcz fenomenalnie. Kobieta zmieniła się nie do poznania. Dorota Zawadzka zmieniła się nie do poznania. Jej zdjęcia z "przed" i "po" metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

To nie koniec przemian w życiu Doroty Zawadzkiej. "Superniania" postawiła na nową fryzurę

To nie koniec metamorfoz Doroty Zawadzkiej. Kobieta zawsze nosiła krótkie fryzury. Na jakiś czas postanowiła jednak zapuścić włosy i w takiej odsłonie pokazywała się internautom. Ostatnio jednak stwierdziła, że czas wrócić do dawnego stylu. Zaskoczyła fanów niespodziewaną zmianą wyglądu. "Superniania" opublikowała na Facebooku najnowsze zdjęcia, na których zaprezentowała nowe włosy. Zawadzka skróciła fryzurę. "Tak lubię. Bez makijażu i w biegu. Miało być krócej, ale wyszło w sumie ok. Gotowa na urlop - napisała na Facebooku. Obserwatorzy skomplementowali kobietę. "Pani Doroto, jaka wspaniała zmiana i niech ktoś powie ze fryzura nie dodaje uroku", "Świetnie wyglądasz", "W krótszych włosach o niebo lepiej" - czytamy w sekcji komentarzy.