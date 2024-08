ODMIENIONA Caroline Derpieński. "Bye plastic"

Caroline Derpieński dała się poznać jako niezwykle barwna osoba. Celebrytka zasłynęła z kontrowersyjnych wypowiedzi, szczególnie na temat jej rzekomego ukochanego miliardera, a także wystawnego życia w Stanach Zjednoczonych. 22-letnia influencerka na jakiś czas opuściła słoneczne Miami i przyjechała do Warszawy. Fani jeszcze nie wiedzieli, że celebrytka przejdzie w stolicy niewyobrażalną metamorfozę. Pochwaliła się rezultatem.

Zobacz wideo Co Karolina Pisarek sądzi o kolekcji Derpieński? Mocne słowa. "Ten temat peszy wiele osób"

Caroline Derpieński postawiła na zmiany. Celebrytka pożegnała się z blondem

Caroline Derpieński dała się poznać jako blondynka. Kobieta ma swój rozpoznawalny wizerunek, którego trzymała się przez długi czas. Był to przede wszystkim mocny makijaż, eleganckie kreacje i platynowe włosy. Influencerka postawiła jednak na zmiany. Stwierdziła, że to idealna pora, aby pożegnać się z charakterystyczną fryzurą. Wybrała się do fryzjera, który zamienił jej jasne pukle w brązowe włosy. "Bye plastic fantastic platinum hair. Welcome brownie" - napisała pod postem w mediach społecznościowych. 22-latka podkreśliła, że jest ogromnie zadowolona ze swojego nowego wyglądu. Na InstaStories dodała również, że jest gotowa na to, że teraz fani będą kopiować jej metamorfozę. Jak obserwatorzy oceniają przemianę Caroline? Celebrytka postanowiła wyłączyć możliwość komentowania pod postem z nową fryzurą. Zdradziła jednak internautom, że zalewają ją prywatne wiadomości z komplementami. Jak oceniacie przemianę Caroline Derpieński? "Wasza dollarsowa królowa", jak Caroline nazywa samą siebie, jest teraz brunetką. Więcej jej zdjęć z metamorfozy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Caroline Derpieński przerwała wywiad. Kontrowersyjna influencerka była rozwścieczona

Niedawno wybuchła kolejna afera związana z Caroline Derpieński. Przy okazji wizyty w Polsce celebrytka miała napisać do portalu Świat Gwiazd z propozycją wywiadu. Rozmowę przeprowadził Mateusz Szymkowiak. Jak się okazało, nie trwała ona długo. W pewnym momencie padło niewygodne pytanie. - Wspomniałaś też przed chwilą o zasięgach. To, co też w twoim kontekście często pojawia się w mediach, to fakt kupowania, tak mówią twoi przeciwnicy - powiedział nagle Szymkowiak. Reakcja Derpieński zszokowała wszystkich. - Ja zaraz nie pozwolę wypuścić tego wywiadu. Ja już nie pozwalam wypuszczać tego wywiadu. Naprawdę. Nie pozwalam. Jak opublikujecie ten wywiad, to podam was do sądu - podkreśliła influencerka i opuściła studio. Szczegóły na temat pierwszej części wywiadu z Caroline znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Derpienski i Doda w tych samych kreacjach? Ekspert ocenia: Wygrał minimalizm [PLOTEK EXCLUSIVE]