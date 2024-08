Zarzucili jej, że brzmi "jak Godlewska". Internauci rozpętali dyskusję o występie Julii Wieniawy

Julia Wieniawa od dobrych kilku lat "śpiewa, tańczy, recytuje". I choć złośliwi mówią, że jeśli ktoś umie wszystko, to nie umie dobrze tak naprawdę nic, tak gwiazda nie poddaje się i robi swoje. Ostatnio gra w nowym filmie, do którego zdjęcia kręcone są w Katowicach i wydaje piosenkę za piosenką po głośnym rozstaniu z wytwórnią Kayax. Jeden z najnowszych utworów miała okazję zaprezentować podczas Top of The Top Sopot Festival 2024.

Julia Wieniawa wystąpiła w Operze Leśnej. Internauci podzieleni

Wieniawa zdecydowała się na piosenkę "Sobą być", do której wraz z zespołem swoich tancerek przygotowała energiczną choreografię i stylizację na lata 90. Z doniesień medialnych wynika, że widzowie nie do końca zadowoleni byli z występów swoich idoli, ponieważ TVN musiał liczyć się z problemami technicznymi. Podobno wybrzmiewający w Operze Leśnej dźwięk brzmiał "jak z metalowej puszki". W przypadku Julii Wieniawy nikt nie zwracał uwagi na problemy techniczne, a na umiejętności wokalne piosenkarki, które ciągle brane są przez słuchaczy pod lupę. Tuż po występie (a było już dość późno, bo Wieniawa wyszła na scenę o 23) w sieci zaroiło się od komentarzy nt. jej wykonania. Znaczna część fanów była zachwycona. "Akurat głos, to ona ma... taniec plus śpiew to trudna sprawa"; "Dobra robota, Julka"; "Ja jestem zachwycona jej wokalem"; "Sztos" - pisali w komentarzach pod nagraniem z występu na oficjalnych mediach społecznościowych TVN-u.

Niestety, nie obyło się bez krytyki, a część słuchaczy zarzuciła Wieniawie playback. Pojawiły się też porównania do znanych z braku talentu sióstr Godlewskich. "Brak słów... gwiazda playbacku"; "Trochę jak Godlewska"; "No cóż byłam ciekawa tego występu bo tak wszędzie o nim głośno Julka fajna osoba ale niestety przypomina Blankę z Eurowizji więcej kręcenia pupą niż śpiewu"; "Uwielbiam tę piosenkę, ale tutaj to wyszło mega słabo. Julka powinna skupić się na śpiewaniu a nie tańcu podczas występów"; "Niech zostanie przy śpiewaniu pod prysznicem"- pisali. A więcej zdjęć Julii Wieniawy z występu w Operze Leśnej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Top of the Top Sopot Festival. Internauci masakrują występ Julii Wieniawy

W ubiegłym roku Wieniawa wystąpiła w Operze Leśnej aż dwukrotnie na sopockim festiwalu, Polsatu - Super Hit Festiwal i TVN-u - Top of the Top Festival. I o ile na tym pierwszym zachwyciła nie tylko szmaragdową kreacją, ale również wykonaniem "Zabierz tę miłość" z Maciejem Musiałowskim (choć jak wiemy, Maryli Rodowicz się nie spodobał), tak drugi występ został zmasakrowany przez fanów. "Najzdolniejszych? Artystek? Możecie zaklinać rzeczywistość, ale dobrze widać (a raczej słychać), że król jest nagi", "To był koszmar tego festiwalu" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.