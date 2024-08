A jednak! Jessica Mercedes w końcu potwierdziła spekulacje fanów

Jessica Mercedes od lat działa w mediach społecznościowych, a jej instagramowe konto zgromadziło mnóstwo obserwujących. Losy blogerki modowej śledzi bowiem niemal 900 tys. użytkowników. Celebrytka chętnie dzieli się z nimi zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. Działalność w sieci przyczyniła się do tego, że obecnie Jessica Mercedes jest nieodłączną częścią polskiego show-biznesu. Prywatnie natomiast przeżyła kilka zawodów miłosnych. Była związana m.in. z Andrzejem Skowronem. Para rozstała się jednak w 2018 roku. Później weszła w relację z Jakubem Karasiem z zespołu The Dumplings. Ten związek również nie przetrwał próby czasu i w 2022 roku para ogłosiła rozstanie. Od jakiegoś czasu internauci snuli jednak teorię, że byli partnerzy wrócili do siebie. W jednym z wywiadów sama zainteresowana uchyliła rąbka tajemnicy i rozwiała wszelkie wątpliwości.

Zobacz wideo Czy Jessica Mercedes jest gotowa na nowy związek? Woli mężczyzn bez kompleksów

Jessica Mercedes wróciła do byłego partnera. "Niech ktoś pierwszy rzuci kamieniem, kto nie wrócił do swojego eks"

Po rozstaniu wielu domyślało się, że w relację Jakuba Karasia z Jessicą Mercedes zamieszana była trzecia osoba. Celebrytka zapewniała jednak, że poróżniły ich życiowe cele i priorytety. Z czasem internauci zaczęli snuć teorię, że para znowu się spotyka. Jednym z dowodów miały być niemal identyczne zdjęcia z podróży do Tajlandii wykonane i publikowane w podobnym czasie. Sami zainteresowani nie zabrali jednak głosu w sprawie. Prawda wyszła na jaw w trakcie Top of the Top Sopot Festival, na którym celebrytka promowała swój udział w popularnym programie "Azja Express". W końcu Jessica przerwała milczenie i potwierdziła tę rewelację. W rozmowie z portalem Pudelek influencerka wyznała, że nie jest już singielką. - Jest zajęte, ale ja nie chcę już rozmawiać o sprawach sercowych. Po tylu latach w show-biznesie i wpadkach, problemach i wszystkim, stwierdziłam, że świat nie jest czarno-biały i trzeba uważać. (...) Niech ktoś pierwszy rzuci kamieniem, kto nie wrócił do swojego eks - wyznała Jessica Mercedes. Dodała też, że jak na razie nie zamierza upubliczniać związku i dzielić się wspólnymi chwilami w sieci. Jak sama twierdzi, woli to zachować dla siebie. Zdjęcia influencerki możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Jessica Mercedes olśniła na ramówce TVN-u. Taką stylizację wybrała

W środę 21 sierpnia odbyła się prezentacja jesiennej ramówki stacji TVN. Nie mogło na niej zabraknąć Jessiki Mercedes, która już niebawem pojawi się w programie "Azja Express". Influencerka przybyła na wydarzenie w pięknej stylizacji. Miała na sobie niebieską sukienkę, która na bogato została ozdobiona falbanami, a to sprawiało, że kreacja niemal unosiła się w powietrzu. Do tego postawiła na lekko pofalowane włosy i subtelny makijaż. Trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo, a całość doskonale się ze sobą zgrywała. ZOBACZ TEŻ: Domaradzka zszokowana stylizacją Jessiki Mercedes. "Podstęp albo prowokacja". Aż tak źle?