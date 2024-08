Trzeci dzień "Top of the Top Sopot Festival" nie zawodzi pod względem gwiazd. Na ściance pojawiło się wiele znanych osób, które chętnie prezentowały swoje stylizacje. Na scenie będziemy mogli zobaczyć również muzyków, których widzowie z pewnością znają m.in. zespół Feel, Mery Spolsky oraz Małgorzatę Ostrowską. Jak prezentowali się celebryci?

Paulina Krupińska zaszalała z panterką. Dorota Szelągowska poszła w kolorową szachownicę

Na trzecim dniu wydarzenia pojawiła się znana przede wszystkim jako prowadząca "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska. Prezenterka wybrała się na festiwal w panterce. Założyła kombinezon właśnie w tym wzorze. Zarzuciła czarną marynarkę, która świetnie przełamywała stylizację, i sandały tego samego koloru. W dłoni trzymała srebrną torebkę. Dorota Szelągowska postanowiła zapozować podczas "Top of the Top Sopot Festival" w biało-niebieskiej sukience. Jego wzór był jednak wyjątkowy - projektantka wnętrz wybrała szachownicę. Na jej rękach nie brakowało kolorowych dodatków. Całość wykończyła różowymi sandałami.

Joanna Krupa w różu. Monika Olejnik w bieli, a Martyna Wojciechowska w sportowym wydaniu

Jurorka i jednocześnie prowadząca "Top Model" postanowiła zaprezentować się na ściance w długiej sukni w różowym kolorze. Na środku sukienki widniał sporego rozmiaru kwiat - wydaje się, że to właśnie one królują w stylizacjach gwiazd na sopockim festiwalu. Wcześniej z kwiatem zobaczyliśmy Kasię z Kwiatu Jabłoni oraz Kasię Kowalską. Joanna Krupa całość wykończyła sporego rozmiaru kołami w uszach. Monika Olejnik w powszednie dni stawiała na ciemne kolory, ale tym razem pojawiła się w białej sukience, którą przełamała czarnym paskiem ze złotym i ciemnym łańcuszkiem. Na ściance pojawiła się także Martyna Wojciechowska - na jesieni zobaczymy kolejne odcinki "Kobiety na krańcu świata". Podróżniczka postawiła raczej na wygodę i sportowe wydanie. Mogliśmy ją zobaczyć w białym t-shircie i beżowych spodniach. Zarzuciła na siebie ramoneskę, a na nogach miała sportowe buty. Zdjęcia gwiazd obecnych na trzecim dniu "Top of the Top Sopot Festival" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.