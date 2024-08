Tym razem część zaproszonych postanowiła zabrać ze sobą na premierę potomków, ze względu oczywiście na tematykę produkcji. Znani rodzice pozowali z dziećmi na czerwonym dywanie lub osobno. My postanowiliśmy przyjrzeć się między innymi parze aktorów oraz znanej wokalistce.

Magdalena Boczarska i Banasiuk. Miłość kwitnie

Gwiazdorski duet po raz kolejny pokazał się razem w świetle fleszy. Wielokrotnie zostali okrzyknięci stylową parą roku, ale niektórzy wciąż wypominają zakochanym różnicę wieku. Do tej kwestii odniosła się sama Boczarska w rozmowie z "Wprost". - Mężczyźni, którzy mają młodsze partnerki, nikogo nie dziwią. Inaczej sprawa wygląda, gdy jest się kobietą. Niby mówi się głośno o tym, że nie powinno budzić to kontrowersji, że to nic innego jak zwykły ageizm. Niestety cały czas w społeczeństwie tak jest, że kobieta z młodszym partnerem budzi zdziwienie, zainteresowanie, jakby było to coś egzotycznego - przekazała. Para świetnie prezentowała się na wspomnianej premierze. Aktorka założyła do kina letnią, zwiewną, kwiecistą sukienkę, na której dominował kolor czerwony. Dopasowała do tego kontrastujące niebieskie szpilki, które były świetnym wyborem. Jej ukochany Banasiuk postawił na brązowy garnitur i ciekawy dodatek w postaci jasnego kapelusza. Szczegóły w naszej galerii.

Maja Hyży zawitała z dużą ekipą

Artystka od lat układa życie u boku Konrada Kozaka. Para doczekała się dwójki dzieci, wychowują także synów Mai Hyży z poprzedniego związku wokalistki, które postanowili zabrać do kina w środowy wieczór. Cała rodzina pięknie prezentowała się na czerwonym dywanie. Widać, że Hyży jest z niej bardzo dumna. Kiedyś została zapytana o to, czy macierzyństwo daje jej w kość. Postanowiła odpowiedzieć zgodnie z prawdą. - Powiem tak, szewc bez butów chodzi i chociaż wszyscy mówimy o dobrym życiu i żeby mieć chwilę dla siebie, to u mnie jest z tym wielki problem. Jesteśmy dużą rodziną i nasze życie kręci się głównie wokół dzieci, które wszystko determinują. Rodzice często muszą zrezygnować z siebie na rzecz dzieciaków, ale ja nad tym nie ubolewam. (...) Nie boję się natomiast mówić, że jestem zmęczona, że bywam sfrustrowana, że jestem poirytowana, zresztą po mnie to widać od razu - zdradziła Pudelkowi. Stylizacje Hyży i jej rodziny znajdziecie w galerii.