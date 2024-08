Marcin Hakiel od dłuższego czasu związany jest z Dominiką. Para spodziewa się narodzin pierwszego wspólnego dziecka. Zakochani nieraz pojawiali się już razem na różnorodnych wydarzeniach branżowych i za każdym razem partnerka tancerza ochoczo pozowała do zdjęć. Jak się okazuje, mimo że do porodu zostało jeszcze trochę czasu, to Marcin Hakiel i Dominika zdecydowali się już imię dla swojego dziecka.

Zobacz wideo Marcin Hakiel o zwolnieniu Cichopek z "PnŚ". Teraz przyjmie zaproszenie do śniadaniówki?

Marcin Hakiel i Dominika mają już wybrane imię dla dziecka. Padła jasna deklaracja

Dominika prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie zgromadziła już ponad 40 tys. obserwujących. Kobieta chętnie relacjonuje życie prywatne, a także zamieszcza wspólne kadry z ukochanym. Nie da się ukryć, że aktualnie obydwoje są pochłonięci przygotowaniem na narodziny malucha. Dominika znalazła jednak chwilę czasu, by wejście w interakcje z internautami i zostawiła im popularne okienko do zadawania pytań. Jedna z internautek postanowiła dopytać się o ciążę. Zapytała, czy para ma już wybrane imię dla pociechy. "Imię dla dziecka polskie czy międzynarodowe" - dopytywała. Dominika nie uchybiła od odpowiedzi i uchyliła rąbka tajemnicy. Okazuje się, że wybór padł już jakiś czas temu. "Polskie, ale niekoniecznie z tych popularnych" - odpowiedziała. Jak na razie nie zdradziła jednak, o jakie dokładnie imię chodzi. Opisywane zdjęcie możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Ukochana Marcina Hakiela dogryzła Cichopek. "Będę miała okazję jeszcze trochę pobrylować"

W związku z tym, że Dominika aktywnie działa w sieci, dostaję często masę pytań, a także wiadomości prywatnych. Jedno z nich mógł mocno ją dotknąć pewnie dlatego zdecydowała odpowiedzieć na InstaStories. Użytkowniczka zapytała ją o brak eventów, a jednocześnie wspomniała o świetnym momencie Katarzyny Cichopek, która stała się ostatnio gwiazdą Polsatu. Dominika przygotowała jasną odpowiedź. Przy okazji wbiła także szpilę w byłą żonę ukochanego. "Pomijając fakt, że chyba inaczej wyobrażamy sobie milion dolarów oraz sukces. To powiem tylko tyle, kochana: Stay tuned! Jeszcze niejedna ścianka, outfit i wywiad przede mną, tak że będę miała okazję jeszcze trochę pobrylować" - napisała. ZOBACZ TEŻ: Hakiel natknął się na Kurzajewskiego. Była przy nich Cichopek. Padła propozycja.