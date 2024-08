TVN niedługo zaprezentuje widzom sporo nowości, a wśród nich program z Joanną Koroniewską "Zróbmy sobie dom". Ze strony stacji dowiadujemy się, że uczestnikami formatu będą pary, które staną przed wyzwaniem samodzielnego zaprojektowania i wyremontowania domu. Nagrodą jest własne lokum warte ponad milion złotych, ale aby je zdobyć, pary muszą nauczyć się ze sobą współpracować. Wiele osób zastanawiało się, jak na wiadomość o nowym programie remontowym zareagowała Dorota Szelągowska. Cóż, musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska chwali się nowym tatuażem

Dorota Szelągowska "uderza" w Joannę Koroniewską. Mówią o konkurencji

Na profilu Koroniewskiej na Instagramie pojawił się krótki filmik ze ścianki. Widzimy na nim, jak obie prezenterki wymieniają się mocnymi spojrzeniami. W pewnym momencie ktoś pyta Szelągowską, czy nie boi się konkurencji ze strony aktorki. - Musiałabym najpierw wiedzieć, kim jest Joanna Koroniewska - powiedziała do kamery. Później o to samo zapytano nową gwiazdę TVN-u. - Doroty Szelągowskiej? Nie znam, przepraszam - skwitowała krótko. Oczywiście cały filmik został utrzymany w humorystycznym klimacie. Widać, że obie prezenterki bardzo się lubią i mają do całej sytuacji ogromny dystans. Film również przypadł do gustu internautom. "Kocham obydwie babki! Są tak naładowane dobrą, pozytywną energią, że w jednym miejscu zapewne rozsadzają system", "Obie uwielbiam. Może połączyć siły i zrobić coś razem?" - czytamy w komentarzach.

Joanna Koroniewska zachwyciła na ramówce TVN-u. Co za sukienka!

Aktorka wyglądała obłędnie na ściance stacji. Koroniewska założyła krótką, koronkową suknię z białych kwiatów. Do tego dobrała perłowe kolczyki. Fani nie mogli wyjść z podziwu. "Koroniewska wygląda zjawiskowo", "Asia, cudowna sukienka! Odkupuję od razu", "W tej sukience sztos!", "Uwielbiam cię! Za naturalność, podejście do życia, poczucie humoru! Jesteś super babka"- czytamy w komentarzach. Choć Koroniewska pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki, to warto wiedzieć, że jej program ma zostać wyemitowany dopiero wiosną przyszłego roku. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska pokazała buty i się zaczęło. Dowbor w szoku, a internauci pękają ze śmiechu