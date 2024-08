Krzysztof Zalewski w ostatnim czasie udzielił wielu wywiadów, opowiadając o swojej działalności artystycznej. My z kolei, spotykając go w Operze Leśnej, postanowiliśmy zapytać o aktualne sprawy w polityce, a mianowicie o rządy w USA oraz w Polsce. Jesteście ciekawi, co muzyk ma do powiedzenia w tej kwestii?

Krzysztof Zalewski ostro o Trumpie. Później skomentował rządy Tuska

Czy gdyby Krzysztof Zalewski miał prawo do głosowania za granicą, to oddałby głos na Donalda Trumpa czy Kamalę Harris? Muzyk odpowiedział bez zastanowienia, że byłby za polityczką. - Trump jest szalonym mizoginem, nie lubię gościa - uzasadnił swój wybór Zalewski w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Wolniakiem. Od kilku miesięcy mamy nowy rząd w Polsce, który zdążył już wprowadzić kilka przełomowych zmian. Jak na tę kwestię z kolei patrzy artysta?

Kibicuję ekipie rządzącej. Wszystkie te sprawy, które są ważne dla mnie i dla ciebie, zostaną w końcu rozwiązane. Zdaję sobie sprawę, że polityka to nie jest bułka z masłem i trzeba się tam ugadywać, więc dajmy im chwilę czasu. Trzymam kciuki, że wszystko uda się zrobić tak, jak było zapowiadane, mocno w to wierzę

- zakończył muzyk. Myślicie podobnie? Zdjęcia artysty z Sopotu znajdziecie w galerii.

Krzysztof Zalewski świetnie radzi sobie na scenie, a co z życiem prywatnym?

Ostatnio wspominaliśmy o sferze uczuciowej znanego muzyka. W mediach pojawiły się pogłoski o rzekomym rozpadzie jego wieloletniego związku z Olgą Tuszewską, którą wielu kojarzy z opiekowania się karierą Moniki Brodki. - Moja partnerka jest dla mnie takim wzorem. To ona wyszukuje często jakieś akcje charytatywne. Podążam za jej głosem, za jej radą i za jej wyczuciem - tak mówił o niej Zalewski w RMF FM. Najnowsze doniesienia mówią jednak o wygaśnięciu uczucia. - Z Olgą nie są już razem. Kryzys i nieporozumienia narastały między nimi od jakiegoś czasu. Długo walczyli o swoją relację, ale bez sukcesu. Postanowili więc nie ciągnąć relacji na siłę - twierdzi informator Świata Gwiazd, który pochodzi z otoczenia muzyka.