Krzysztof Zalewski zdobył popularność w drugiej edycji "Idola". Wygrał muzyczne show, dzięki czemu otworzył sobie drogę do dalszej kariery. Dotychczas artysta wydał sześć albumów studyjnych. Choć regularnie odzywa się do fanów w mediach społecznościowych, nie mówi zbyt wiele na temat życia prywatnego. W sieci śledzi go 170 tysięcy obserwatorów. Wierni słuchacze wokalisty wiedzą, że w 2018 roku Zalewski doczekał się syna o imieniu Lew z partnerką Olgą Tuszewską. Mówi się, że ten związek należy już do przeszłości.

Krzysztof Zalewski rozstał się z partnerką? Podano możliwe powody zakończenia relacji

Krzysztof Zalewski przez długi czas był związany z Olgą Tuszewską. Kobieta dała się poznać jako menadżerka Moniki Brodki. Sam artysta rzadko kiedy pokazywał wspólne kadry z ukochaną. Gdy jednak poruszał temat partnerki, opowiadał o niej w samych superlatywach. "Moja partnerka jest dla mnie takim wzorem. To ona wyszukuje często jakieś akcje charytatywne. Podążam za jej głosem, za jej radą i za jej wyczuciem" - podkreślał w rozmowie z RMF FM.

Wygląda na to, że relacja pary ma należeć do przeszłości. Wiadomość od anonimowego informatora przekazał portal Świat Gwiazd. Podobno Zalewski i Tuszewska od długiego czasu nie mogli znaleźć porozumienia. W końcu mieli podjąć decyzję o rozstaniu. "Z Olgą nie są już razem. Kryzys i nieporozumienia narastały między nimi od jakiegoś czasu. Długo walczyli o swoją relację, ale bez sukcesu. Postanowili więc nie ciągnąć relacji na siłę" - donosił informator z otoczenia pdoobno byłych już zakochanych. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć Krzysztofa Zalewskiego zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Zalewski przechodzi obecnie trudne chwile. Jak radzi sobie po rozstaniu z partnerką?

Krzysztof Zalewski spełnia się jako ojciec Lwa. Dotychczas starał się poświęcać synowi jak najwięcej czasu. Artysta ma robić wszystko, aby chłopiec nie odczuwał skutków rozstania rodziców. "Krzysiek przecież wychowywał się bez ojca. Teraz także utrzymuje regularny kontakt z Lwem, stara się jak może, by nie odczuł on rozstania rodziców" - przekazał informator Świata Gwiazd. Lekiem Zalewskiego na złamane serce stała się aktywność sportowa i działalność muzyczna. "Regularnie ćwiczy na siłowni. Dobrze mu to robi nie tylko na ciało, ale i duszę" - czytamy.