Dorota Zawadzka od jakiegoś czasu relacjonuje w sieci efekty swojej diety, na której jest pod okiem specjalistów. Miesiąc temu słynna prowadząca "Supernianię" zdradziła, że w trzy miesiące zrzuciła już dwadzieścia kilogramów. Na tym jednak nie chce poprzestać. Teraz wiadomo, że do tego wyniku może dopisać stratę kolejnych pięciu. A że lada moment wyjeżdża na upragnione wakacje, odwiedziła właśnie fryzjera i zmieniła uczesanie. Efektami pochwaliła się w sieci i dostała mnóstwo pozytywnych komentarzy od jej obserwatorów. W oczy rzuca się też jej zmieniona sylwetka. Jak teraz wygląda była gwiazda TVN?

Nowa fryzura Doroty Zawadzkiej. "Miało być krócej"

Superniania jakiś czas temu pisząc o pobudkach, które pchnęły ją do przejścia na dietę, zdradziła, że przyszedł czas, w którym co jakiś czas czuła się coraz gorzej. "Niestety tu na wiosce zapuściłam się masakrycznie. Nigdy wcześniej tyle nie ważyłam. Bolały mnie stopy i kolana. Byłam niesprawna" - przyznała w jednym z postów na Facebooku. Psycholożka odwiedziła ostatnio przed urlopem syna w Warszawie. Przy okazji tej wizyty wybrała się do fryzjera. Wprawdzie efekt jest inny, niż początkowo przewidywała, ale jest zadowolona z wyglądu w lustrze.

Tak lubię. Bez makijażu i w biegu. Miało być krócej, ale wyszło w sumie ok. Gotowa na urlop

- napisała szczęśliwa Dorota Zawadzka pod nowymi zdjęcia. Jej zdjęcia po metamorfozie jak i te sprzed wizyty u dietetyków, zobaczycie w galerii na górze artykułu.

Fani zachwyceni metamorfozą Superniani

Dorota Zawadzka ma w sieci wierne grono sympatyków, którzy aktywnie reagują na każdy jej wpis. Pod postem o wizycie u fryzjera pojawiły się same pozytywne komentarze. Fani psycholożki chwalą nie tylko jej fryzurę, ale i figurę. "Jaka wspaniała zmiana. I niech ktoś powie, że fryzura nie dodaje uroku. Wpływa na wygląd i aparycję", "Świetnie wyglądasz i oko błyszczy cudnie", "Efekt diety naprawdę do pozazdroszczenia. Bardzo warto było się z tym zmierzyć", "Stylizacja odmładza a nowa fryzura, to przysłowiową wisienka na torcie. Dodając do tego zasłużony odpoczynek... Wróci do nas zupełnie nowa, odmieniona wizualnie wersja Doroty Zawadzkiej", "Super. W krótszych włosach o niebo lepiej", "Jaka szczupła. Świetna dziewczyna ze świetnymi włosami", "Fryzura i figura obłęd. Widać, że można" - napisali fani Superniani.

Sekret diety Superniani. Jak schudła ponad 20 kilogramów?

Na czym polega dieta Doroty Zawadzkiej? To nie jest tajemnica. Psycholożka chce jeszcze zrzucić piętnaście kilogramów. "Teraz muszę robić równolegle dwie rzeczy- gubić wagę i utrzymywać mięśnie. To trudne" - pisała kilka dni temu. Gdy w lipcu pisała pierwszy raz o swojej spektakularnej metamorfozie, uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie diety. "Po trzech miesiącach nieliczenia kalorii, jedzenia samych zdrowych rzeczy w ilościach, jakie potrzebuję, wczoraj właśnie osiągnęłam - 20. Jestem w połowie mojej drogi. Wiem, że jestem zaopiekowana i naprawdę czuję się wysłuchana i zrozumiana. Z moimi wszystkimi wątpliwościami, doświadczeniami i wiedzą. Zaufałam i wygrałam. Moje wyniki są w normie, we wszystkich parametrach. Mam więcej energii i znowu weszłam w swoją ulubioną sukienkę. Idę po drugie dwadzieścia. Uda mi się" - napisała w lipcu.