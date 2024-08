Od jakiegoś czasu w "Dzień doby TVN" zachodzą niemałe rewolucje. Wszystko za sprawą zmiany prowadzących. Dziennikarze press.pl dotarli do informacji o nowym, bardzo znanym nazwisku - mowa tu o Adamie Małyszu. Pojawiła się również informacja, że w show zagości również Piotr Adamczyk. Oprócz nich ma pojawić się jeszcze osiem znanych i lubianych osób. Jak się teraz okazuje, kolejnym prowadzącym ma być znany muzyk.

Zobacz wideo Krzysztof Zalewski o występach na scenie. "Niektóre emocje są zbyt osobiste, by się nimi dzielić"

Nie uwierzycie. Krzysztof Zalewski nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN"!

Krzysztof Zalewski pojawi się wśród nowych prowadzących programu "Dzień doby TVN"! Co o nim wiemy? Artysta dał się poznać w znanym muzycznym show. Zdobył ogólnopolską rozpoznawalność, gdy wystąpił w drugiej edycji "Idola". Ostatecznie, został zwycięzcą, co otworzyło mu drogę do dalszej kariery. Zalewski aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie kontaktuje się z 170 tysiącami fanów. Mężczyzna często podejmuje ważne społecznie tematy, jak np. udział w wyborach. Mało kto wie, że w życiu prywatnym przechodził trudne chwile związane z chorobą mamy. Artysta dotychczas wydał sześć albumów studyjnych. Myślicie, że poradzi sobie z nową rolą w "Dzień dobry TVN"? Więcej zdjęć Krzysztofa Zalewskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Senkara odeszła. Co dalej z prowadzącymi?

Grono prowadzących "Dzień dobry TVN" powiększyło się niedawno o jednego z topowych aktorów w Polsce. "Oj, tej jesieni będzie się działo" - mogliśmy przeczytać kilka dni temu w poście śniadaniówki w mediach społecznościowych, gdzie przedstawiono nową twarz. Obok Sandry Hajduk pojawił się znany m.in. z "Czasu honoru" Piotr Adamczyk, który wywołał zaskoczenie u widzów formatu. "Nie, no serio?", "Wow, świetna wiadomość", "Karol. Papież, który został prowadzącym 'DDTVN'" - mogliśmy przeczytać pod postem w sieci. Ciekawe, jak aktor poradzi sobie w tej roli. Według ustaleń Plejady Adamczyk będzie realizował się jako prowadzący tylko przez tydzień. Później w jego miejsce ma wkroczyć inna gwiazda. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: "Dzień dobry TVN" ściągnie do Hajduk byłą gwiazdę TVP za Senkarę? "Super się sprawdziła" [PLOTEK EXCLUSIVE]