Fundacja, która co roku organizuje galę Optymista Roku, została założona przez reżysera Mariusza Pujszo. Tegoroczne wydarzenie odbywa się 20 sierpnia, a na imprezie pojawiło się wiele znanych osób. Tak prezentowali się podczas eventu. Były prezydent zaskoczył stylizacją, a Eva Minge postawiła na leśne klimaty.

Lech Wałęsa poszedł w religijne klimaty. Eva Minge zaskoczyła leśną stylizacją

Jak możemy wyczytać na stronie fundacji Jestem Optymistą, "naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej 'zmiany na lepsze'. Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na świecie do pozytywnego myślenia". Fundacja co roku organizuje również galę Optymisty Roku. Tegoroczna edycja odbyła się w Warszawie przyciągnęła wiele znanych osób - ze świata show-biznesu oraz polityki.

Na wydarzeniu pojawił się były prezydent Lech Wałęsa. Polityk wybrał szary, elegancki garnitur. Postawił na religijne klimaty - założył białą koszulę z Matką Boską. Miał do niej również dwie przypinki: z flagą Ukrainy oraz nazwą Solidarność. Wśród gości była również Eva Minge. Projektantka mody zaskoczyła zieloną sukienką w leśnym stylu z dzikimi zwierzętami - można było dostrzec między innymi lwa oraz motyle. Wszystko świetnie komponowało się z opalenizną Minge. Swoją obecnością galę uświetniła również Maja Hyży, która pojawiła się tam w bufiastej, kolorowej sukience. Miała u swojego boku ukochanego, który wybrał bardziej luźny styl - niebieski T-shirt i jasne spodnie.

Radosław Liszewski zabrał na galę żonę. Nie był jedyną gwiazdą disco polo na wydarzeniu

Na gali pojawił się także znany z zespołu "Weekend" Radosław Liszewski. Celebryta wybrał czarny, błyszczący garnitur i granatową koszulę. Całość uzupełnił eleganckimi, brązowymi butami. U jego boku można było ujrzeć żonę. Ukochana muzyka postawiła na długą, czerwoną sukienkę, do której dobrała czarną torebkę. Nie był to jednak jedyny gwiazdor disco polo na gali. Mogliśmy tam dostrzec również Czadomana. Piosenkarz wybrał kolorową marynarkę oraz czarną koszulę i ciemne spodnie. Wszystko przełamywały również buty w wyrazistym, żółtym kolorze. Na wydarzenie wybrała się również Miss Polonia - Maja Klajda. Królowa piękności założyła różową sukienkę na jedno ramię. Zdjęcia wspomnianych gwiazd znajdziecie w naszej galerii na górze strony.