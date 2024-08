Sylwia Grzeszczak jest niekwestionowanie jedną z popularniejszych artystek w Polsce. Wokalistka od lat porywa tłumy publiczności, a jej piosenki cieszą się niezmiernym zainteresowaniem. Oprócz dobrego brzmienia i rytmu mają one zazwyczaj ukryte przekazy. Ostatnio Sylwia Grzeszczak zabłysnęła i zrobiła niesamowity show na festiwalu w Sopocie. Gwiazda wykonała swoje najlepsze kawałki i dosłownie rozruszała nimi zgromadzoną publiczność. O komentarz w kierunku jej występu pokusiła się Doda. Co napisała piosenkarka?

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zlatywała na scenę. Jak to wspomina?

Sylwia Grzeszczak zachwyciła nie tylko publiczność. Doda skomentowała jej występ. Nie była jedyna

Sylwia Grzeszczak była niewątpliwe gwiazdą poniedziałkowego koncertu. Wygląda na to, że porwała nie tylko publiczność Choć Doda nie pojawiła się na festiwalu w Sopocie, to z pewnością śledziła poczynania artystów w telewizji. Wokalistka nie ukrywała, że jest pod ogromnym wrażeniem występu koleżanki po fachu i przekazała słowa uznania skierowane prosto do niej. "Świetny show!" - zostawiła komentarz na profilu w mediach społecznościowych Party.pl. To jednak nie koniec. Głos w sprawie postanowiła zabrać także prowadząca "Dzień dobry TVN" Sandra Hajduk. Ta również nie szczędziła piosenkarce ciepłych słów. "Sylwia Grzeszczak to jest nasze dobre narodowe, proszę państwa" - napisała na Instagramie. Po zdjęcia z występu Grzeszczak zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Sylwia Grzeszak nagrała piosenkę ze Smolastym. Będzie kolejny hit?

Internauci już od dłuższego czasu snuli teorię, jakoby Sylwia Grzeszczak miała nagrać nowy singiel ze Smolastym. Jak się okazało, mieli nosa. We wtorek 20 sierpnia na platformach muzycznych ukazała się ich wspólna piosenka "Połowa mnie". Co ciekawe, powstała ona we współpracy z Liberem. Przypominamy, że jest to były partner Sylwii Grzeszczak. Para była ze sobą związana przez lata, w zeszłym roku gruchnęła jednak wieść o rozstaniu. Mimo to byli partnerzy dalej ze sobą współpracują. To właśnie z Liberem powstały najnowsze przeboje artystki m.in. "Och i ach" czy "Motyle". Myślicie, że "Połowa mnie" zdobędzie podobny rozgłos? ZOBACZ TEŻ: Sylwia Grzeszczak zadebiutowała w "Od przedszkola do Opola". Miała pięć lat. Tak wyglądał jej występ.