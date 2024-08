Kayah to jedna z największych gwiazd, a jej utwory "Testosteron" czy "Supermenka" wielu zna na pamięć. Ponad dwie dekady temu piosenkarka wyszła za reżysera Rinke Rooyensa. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu i ostatecznie do rozwodu doszło w 2010 roku, choć para separację ogłosiła znacznie wcześniej. Kayah i producent doczekali się jednak syna, Rocha. Jak dziś wygląda 25-latek?

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy Sławomir i Kajra pokażą syna? Wszystko jasne

Tak dziś wygląda syn Kayah i Rinke Rooyensa. Roch ma już niemal 26 lat

Kayah poznała męża na planie programu "To było grane". Płomienne uczucie doprowadziło piosenkarkę i reżysera przed ołtarz. 5 sierpnia 1998 roku odbył się ich ślub. Pod koniec roku, a dokładnie 1 grudnia, na świecie pojawił się jedyny syn pary, Roch. Kayah i Rinke opowiedzieli o tym, jak wyglądała ich opieka nad synem w 2000 roku w rozmowie z magazynem "Viva!". Okazało się, że to producent skupił się na wychowywaniu syna. "Bardzo długo miałam depresję, przeszła mi dopiero po pół roku" - wyznała piosenkarka. Rooyens wspierał ukochaną na każdym kroku, ale ostatecznie ich relacja nie przetrwała. Dziecko pary nie jest obecne w show-biznesie i raczej stroni od tego świata.

Roch unika rozgłosu i rzadko można go zobaczyć w mediach. Od czasu do czasu pojawia się jednak w mediach społecznościowych rodziców, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wygląda. Szczególnie często to tata publikuje jego zdjęcia. Już niedługo Roch skończy 26 lat. Na co dzień, jak wynika z wpisów w social mediach, współpracuje zawodowo z tatą. Więcej zdjęć z 25-latkiem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak życie ułożyli sobie rodzice Rocha

Rinke Rooyens po tym, jak rozstał się z Kayah, w latach 2010-2015 był związany z prezenterką i kostiumolożką Malwiną Wędzikowską oraz przez rok spotykał się z aktorką Katarzyną Wołejnio. Od 2020 roku jest mężem projektantki mody, Joanny Przetakiewicz. Kayah spotykała się z muzykami: liderem zespołu "Zakopower" Sebastianem Karpielem-Bułecką oraz Pako Sarrem. W latach 2017-2023 była związana z Jarosławem Grzywińskim - byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. Pomimo rozwodu, para pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Po ślubie Rooyensa i Przetakiewicz, na którym Kayah była obecna, mówiła o nim w samych pozytywach. "Bardzo szanuję mojego byłego męża, bardzo mu kibicuję, jest mega zdolnym facetem, wizjonerem. Tak, to jest człowiek pasji również" - opowiadała "Vivie!".