Zasłynęła na mundialu. Miała wypadek. Opublikowała niepokojące zdjęcia

Ivana Knoll nie interesuje się tylko i wyłącznie piłką nożną. Lubi również świat DJ-ingu, o czym chętnie opowiada na Instagramie, gdzie zgromadziła trzy miliony obserwujących. W ostatnim czasie modelka odwiedziła imprezowe i słynące z dobrej muzyki Mykonos, skąd nie szczędziła gorących zdjęć. Sama przyznała, że ta grecka wyspa zdobyła jej serce. Kadry z wakacyjnego wyjazdu cieszą się ogromnym zasięgiem, a szczególnie ostatni post miss mundialu. Część fanów była zaskoczona, kiedy na jednym ze zdjęć Ivana Knoll zapozowała z... kulami. Co dokładnie miało miejsce na wyjeździe?

Miss mundialu miała wypadek. Opowiedziała o nim w sieci

W jednym z postów widzimy, jak modelka pozuje z kulami ortopedycznymi. Mimo tego jest uśmiechnięta i pokazała się fanom jak gdyby nigdy nic w różowym bikini. Zostało to docenione przez obserwujących modelki. Widzimy ponadto, że konieczne było usztywnienie jednej z nóg Knoll. "Wierzę, że wyzdrowiejesz natychmiastowo", "Szybkiego powrotu do zdrowia", "Wszystkiego dobrego" - czytamy komentarze fanów. Na InstaStories modelka przyznała, że złamała nogę. Pokazała się nawet na wózku inwalidzkim. Ten kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gwiazda mundialu o problemach na Euro 2024. Chodzi o jedną wadę

Modelka jest bardzo rozpoznawalna za granicą. Zawsze wyróżnia się z tłumu i powoduje wielkie poruszenie swoją osobą, co bardzo zaczęła odczuwać. Uprzedziła fanów o tym, że planowała wizytę w Niemczech. "10 czerwca przyjeżdżam do Berlina. 15 czerwca Chorwacja zagra z Hiszpanią. Cztery dni później będę w Hamburgu na mecz z Albanią. A następnie 24 czerwca będę w Lipsku na mecz z Włochami. Będę śledzić wszystkie mecze Chorwacji i mam nadzieję, że zostanę w Niemczech do finału..." - wyznała Knoll dla niemieckiego "Bild". Według informacji przekazanych przez "The Sun" modelce na każdym kroku robią zdjęcia, co bywa uciążliwe. Widać to na niektórych nagraniach, jakie Knoll wstawia na InstaStories. Często bywa tak, że kolejka fanów ustawia się do niej po zdjęcia. Komunikaty z zapowiedzią jej kolejnych podróży na pewno nie ułatwiają sprawy.