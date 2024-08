Rafał Brzozowski jest piosenkarzem i prezenterem telewizyjnym. Ostatnio jednak po zmianie władzy na Woronicza musiał on się pożegnać z karierą i dalszą współpracą z Telewizją Polską. Wokalista nie będzie już prowadził popularnego programu "Jaka to melodia?" i najprawdopodobniej nie zobaczymy go już na imprezach organizowanych przez stację. Mimo iż Rafał Brzozowski odsunął się w cień, to nie zniknął całkowicie z mediów. Ostatnio zabrał głos w sprawie afery z udziałem Alicji Węgorzewskiej. Co powiedział piosenkarz?

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje plotki o swoich relacjach. "To jest trochę nieuczciwe"

Rafał Brzozowski staje po stronie Alicji Węgorzewskiej. "Jest wspaniałą osobą i artystką"

Alicja Węgorzewska znana jest widzom przede wszystkim z udziału w programie "The Voice Senior". Oprócz tego od pewnego czasu słynna śpiewaczka operowa pełni także funkcję dyrektorki Warszawskiej Opery Kameralnej. Niedawno "Newsweek" przekazał, że śpiewaczka ma mieć spore problemy ze swoimi pracownikami. Ci mają jej zarzucać niestosowane zachowanie, a także przekraczanie swoich uprawnień. "W Operze Kameralnej "panuje chaos, a życie zawodowe podporządkowane jest kaprysom dyrekcji" - informował tygodnik. Alicja Węgorzewska uważa jednak, że rzucane w jej stronę oskarżenia nie mają żadnych podstaw. Głos w sprawie postanowił zabrać Rafał Brzozowski. Z jego wypowiedzi dla portalu Plejada wynika, że piosenkarz ma bardzo dobre zdanie o śpiewaczce, jest również pod wrażeniem jej wielkiego profesjonalizmu. "Nie wypowiadam się na temat jakiejkolwiek współpracy. Mogę powiedzieć, że Alicja jest wspaniałą osobą i artystką. Uwielbiam ją i dobrze wspominam nasz czas na planie" - przekazał. Po wspólne zdjęcia Alicji i Rafała zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Nie tylko Rafał Brzozowski stanął za Alicją Węgorzewską. Osoby z produkcji zabrały głos

Na temat afery z udziałam Alicji Węgorzewskiej wypowiedziały się również osoby związane z programem "The Voice Senior". Jeden z pracowników TVP przekazał Plejadzie, że w związku z zamieszaniem wokół artystki początkowo były wobec niej pewne obawy. Bardzo szybko stwierdzono, że były one jednak bezpodstawne. "Na plan przychodziła punktualnie, zawsze z uśmiechem, witając się radośnie i z pracownikami, i z pozostałymi trenerami. Była z nami przez dwie edycje i nawet raz nie zrobiła czegoś, co mogłoby wzbudzać wątpliwości co do tego, czy jej zachowanie jest w porządku" - zdradził informator. Natomiast osoba pracująca przy produkcji programu wyznała, że oskarżenia wobec Alicji Węgorzeswskiej bardzo ją zaskoczyły. "Wiedziała, w jakim celu przyszła do programu i wzorowo wypełniała swoje zadania. Nie słyszałam, żeby ktoś doświadczył z jej strony przykrości. Mam na myśli zarówno uczestników, jak i obsługę planu i inne osoby pracujące przy show. To trochę dla mnie szok, gdy słyszę te oskarżenia" - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Rafał Brzozowski pożegnał się z "The Voice Senior". Ogłosił, kto jest jego następcą.