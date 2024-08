Julia Rosnowska zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki roli tytułowej bohaterki w serialu TVN "Julia", który emitowany był do 2012 roku. Krótko później pojawiała się wielu polskich serialach, jednak w ostatnim czasie jej aktorska kariera nieco zwolniła. Rosnowska podejmuje inne wyzwania zawodowe, zajmując się m.in. nagrywaniem audiobooków, a także spełnia się w roli mamy. Jej dzieci przyszły na świat kolejno w 2019 i 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wróciła do formy sprzed porodu?

Julia Rosnowska nie ujawnia informacji o dzieciach. Tak chroni ich prywatności

Julia Rosnowska prowadzi konto na Instagramie, w którym sporadycznie dzieli się informacjami dotyczącymi prywatnego życia. Odkąd została mamą, aktorka nie pokazywała jednak twarzy starszego dziecka, nie ujawniała jego płci ani nie zdradziła imienia. Starszą pociechę we wpisach nazywała "Małym Człowiekiem". Po decyzji aktorki media zaczęły spekulować, że Rosnowska wychowuje dziecko w duchu "gender neutral", nie określając jego tożsamości płciowej.

Gwiazda "Julii" odniosła się do tych doniesień. "Moje dziecko nosi wszystkie ubrania i kolory tęczy, które uważa za ładne i bawi się wszystkimi zabawkami, które uważa za fajne. Jak chce malować ze mną paznokcie i usta, wyciągam lakiery i szminki, a potem jeździmy po salonie autkami. Fryzurę ma taką, jaką aktualnie chce mieć. Gdy czytamy książeczkę i na obrazku jest dziecko z długimi włosami i w różowej bluzce, to nie zakładamy od razu, że to dziewczynka" - pisała kilka lat temu na Instagramie. Aktorka podkreśliła jednak, że niepodawanie do publicznej wiadomości personaliów dziecka i niepokazywanie jego twarzy wynika z faktu, że chce chronić jego prywatności.

Jednocześnie NIE oznacza to, że nie zwracam się do mojego dziecka konkretnymi zaimkami osobowymi. (Nie. Prywatnie nie mówię o moim dziecku i do mojego dziecka per 'ono'). Prywatnie moje dziecko ma płeć, ma także imię i twarz

- dodała.

W taki sposób Julia Rosnowska poinformowała o przyjściu na świat młodszego dziecka

Młodsze dziecko Julii Rosnowskiej przyszło na świat w grudniu 2021 roku, o czym aktorka poinformowała w instagramowym wpisie. Pozostała wierna wyznawanej przez siebie zasadzie i tym razem także nie ujawniła jego imienia. "Mniejszy Człowiek jest z nami od kilku dni i szukamy się w nowej rzeczywistości. Hormony totalnej euforii powoli opadają i wkrada się pierwsze zmęczenie. Ale zostaje przeogromna wdzięczność" - pisała wówczas. Julia Rosnowska w ostatnim czasie nie jest szczególnie aktywna w mediach społecznościowych, ale na jej profilu można znaleźć zdjęcie z dziećmi pochodzące z wakacji. Aktorka pozuje na nim tyłem, a ją i jej pociechy widać z oddali. Kadr możecie podejrzeć w galerii na górze strony.