Dotarły do nas przykre wieści ze świata teatralnego. Nie żyje Bogusław Danielewski. Słynny aktor zmarł w sobotę 17 sierpnia. W chwili śmierci miał 96 lat. O odejściu aktora poinformowano w poniedziałek 19 sierpnia. Smutne wieści zostały przekazane na stronie Filmu Polskiego, a także w mediach społecznościowych Teatru Polskiego we Wrocławiu. "Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Bogusława Danielewskiego, długoletniego aktora naszego Teatru" - napisano na Facebooku. W komentarzach pod opublikowanym postem nie zabrakło kondolencji. Fani seriali telewizyjnych mogą go doskonale pamiętać ze "Świata według Kiepskich".

Nie żyje Bogusław Danielewski. Słynny aktor wystąpił w wielu produkcjach

Bogusław Danielewski urodził się w Gdyni. To właśnie tam zaczął również stawiać pierwsze kroki w aktorstwie. Karierę rozpoczął w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Natomiast w 1952 roku dostał angaż do wrocławskiego Teatru Polskiego, to właśnie tam spędził lata swojej pracy. Oprócz tego był wykładowcą w Studium Aktorskim przy Teatrze Polskim we Wrocławiu. Prowadził również wzmożoną działalność pedagogiczną na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Bogusław Danielewski dosłownie kochał to, co robił. Łącznie wystąpił w ponad stu rolach teatralnych, w teatrach telewizyjnych, a także w filmach.

Bogusław Danielewski zmarł zaledwie dwa tygodnie po śmierci żony.

Bogusław Danielewski szerszej publiczności dał się poznać za sprawą seriali. Aktor wystąpił m.in. w "Świecie według Kiepskich", a także w "Pierwszej miłości". Oprócz tego zagrał również w filmach "Baryton", "Konsul" i "Rdza". W ciągu długiej kariery aktorskiej Bogusław Danielewski otrzymał liczne nagrody za swoje osiągnięcia m.in. Złotą Iglicę, a także Srebrny Krzyż Zasługi. Warto dodać, że zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią aktora zmarła jego żona Janina, o czym poinformowała wrocławska redaktorka Magdalena Wieliczk.